Levent Koleji en iyiler arasında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda üst üste 14’üncü şampiyonluğunu elde ederek kırılması zor bir başarıya imza atan Levent Koleji, Türkiye’de katıldığı yarı final bölge şampiyonasında da önemli bir başarıya imza attı. Levent Koleji oynadığı tüm maçları kazanarak adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında yazdırarak finallere kalmayı üçüncü kez başardı.

LEVENT KOLEJ FİNAL OYNAYACAK

Ülkemizde üst üste 14 yıldır şampiyonluklara ambargo koyan Levent Koleji kız takımı, Isparta’da düzenlenen Türkiye Gençler Basketbol Yarı Final Bölge Şampiyonası’nda mücadele etti. Şampiyonanın favorilerinden İzmir Özel Karşıyaka Temel Lisesi’ni 12 sayı geriden gelerek 64-49’luk skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Levent Koleji, ikinci maçında Mersin Toroslar Lisesi’ni 91-32 ile farklı yendi. Grup liderliği maçında ise Manisa ekibini 66-22 yenerek grubunu lider tamamladı. Çapraz eşleşme sonrasında A Grubu ikincisi Ankara Fatoş Abla Koleji’ni 66-44 yenerek şampiyon olan Levent Koleji, adını Türkiye’nin en iyi 8 ekibi arasına yazdırdı ve finallere katılmaya hak kazandı. Finaller Samsun’da 27 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında oynanacak.

ÖZILGAZ: “İMKANSIZ OLMADIĞINI ÇOCUKLARIMIZA ANLATTIK”

Levent Koleji’nin ülkemizde üst üste elde ettiği 14 şampiyonluğun 13’ünde takımın antrenörlüğünü yapan Ayşe Özılgaz, hedeflerinin finallerde ilk beş içerisinde yer almak olduğunu belirtti. Levent Koleji olarak üçüncü kez finallere kalmayı başardıklarını belirten Özılgaz, son olarak dört yıl önce finallerde yer aldıklarını belirtti.

Türkiye Yarı Gençler Basketbol Yarı Final Bölge Şampiyonası’na hedefsiz gitmediklerini ancak kendilerini zorlu bir grubun beklediğinin farkında olduklarını belirten Özılgaz, “İmkansız olmadığını çocuklarımıza anlattık. Çocuklarımızı çok özel ve yetenekli sporcular olduklarına inandırdık. İlk gün şampiyonanın favorilerinden İzmir ekibini yendikten sonra çocukların inancı da arttı. Çok inandık ve tamamen odaklandık” dedi.

“GENÇLER SEVİYESİNDE BU BAŞARIYI YAKALAYABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ”

“Gençler seviyesinde bu başarıları yakalayabilirsiniz ama yaş ilerledikçe Türkiye’de spora verilen önemle bizim ülkemizde verilen önem arasında farklılıklar oluşabiliyor” diyen Ayşe Özılgaz, “Ülkemizde aileler akademik başarıyı daha ön planda tutuyorlar. Ondan dolayı Türkiye ile aramızdaki fark açılıyor. Gençler seviyesinde bu başarıyı yakalayabilmek çok önemli. Çünkü burada üç idman ve derslerle çalışmalarımızı yürütebiliyoruz” açıklamasını yaptı.

“FİNALLERDE ZORLU RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ. HEDEFİMİZ İLK BEŞ”

“Elde ettiğimiz başarı küçümsenmeyecek bir başarıdır” diyerek sözlerini sürdüren Ayşe Özılgaz, “Camia olarak gurur duyduk. Hem de Kuzey Kıbrıs’ın ilk 8’de olması da ayrıca onur veriyor” dedi.

“Çocuklar ve camiamız için çok güzel bir başarıya imza attık, mutluyuz” açıklamasını yapan Özılgaz, “Finallerde mücadele edeceğimiz takımlar açıklandı. Listeye baktığımızda çok ciddi takımlar, Süper Lig ve genç milli takım seviyesinde oyuncular var. Burada zaten Türkiye şampiyonluğuna oynayan takım Uluslararası Okul Sporları’nın şampiyonasına gidecek. Türkiye orada da büyük bir favori. Özel takımlarla oynayacağımızın farkındayız. Orada ne kazanırsak, tecrübe edinirsek bizim için iyi olacak. Finallerde hedefimiz ilk beş” diyerek sözlerini sonlandırdı.