Lefkoşa’da korkutan kaza

Lefkoşa’da meydana gelen kaza görenleri korkuttu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bugün saat 19.30 sırlarında, Amman Jarad Mohammad Rabi Abdel Razzak (E-21), yönetimindeki ZLS 107 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden hastane istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Asaf Özkara (E-43) yönetimindeki PM 585 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: BRT