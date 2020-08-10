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Lefkoşa’da korkutan kaza

Lefkoşa’da korkutan kaza

​​​​​​​Lefkoşa’da bugün akşam üzeri meydana gelen kaza görenleri korkuttu.

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Lefkoşa’da meydana gelen kaza görenleri korkuttu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bugün saat 19.30 sırlarında, Amman Jarad Mohammad Rabi Abdel Razzak (E-21), yönetimindeki ZLS 107 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden hastane istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Asaf Özkara (E-43) yönetimindeki PM 585 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: BRT

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