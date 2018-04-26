Kuzeyde uyarı, güneyde maske

Sağlık Bakanlığı, havadaki toz bulutlarının olumsuz etkilerine karşı astım, alerji, akciğer rahatsızlığı yaşayan çocuk ve yetişkinlerin, dışarıya maske kullanarak çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, herkesin maske takmasını gerektiren bir durum görülmemekle birlikte, tozlu havanın etkili olduğu saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması tavsiye edildi.

Bu arada Kıbrıs’ın güneyinde okullara, öğrencilerin toz bulutlarının olumsuz etkilerinden korunmaları amacıyla maske dağıtılmaya başlandı.

Politis ve diğer gazeteler, turuncu ameliyat maskelerinin, havadaki toz miktarının metreküpte 100 miligrama ulaştığı, yani turuncu alarm dönemlerinde okul yönetimleri tarafından öğrencilere verileceğini yazdı.