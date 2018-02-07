Kupada ikinci tur zamanı
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur maçları bugün ve yarın oynanacak
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. 8 karşılaşmanın yapılacağı bu turda çeyrek finale yükselen ekipler belirlenecek. Altı karşılaşmanın 14.00’te, iki karşılaşmanın 18.00’de başlayacağı kupa mücadelesi tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçların normal sürelerinde eşitliğin bozulmaması halinde, uzatma devreleri, uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BUGÜN
Cumhuriyet Stadı
G.Birliği – Lefke
Hakan Muhtaroğlu
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Hamitköy
Hüseyin Özkan
Canbulat Stadı
Mağusa TG – Dumlupınar
Mehmet Malek
Cihangir Stadı
Cihangir – Türk Ocağı
Turgay Misk
Mete Adanır Stadı
K.Kaymaklı – Ozanköy
Serkan Durmaz
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Yalova
Mehmet Sezener
Atatürk Stadı
Yenicami – Doğan TB
Utku Hamamcıoğlu
YARIN
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – GAÜ Çetinkaya
Serhan Şimşek
Not: Yenicami – Doğan Türk Birliği ve Binatlı – GAÜ Çetinkaya karşılaşmalarının başlama saati 18.00, diğer maçların başlama saati 14.00