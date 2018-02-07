Kupada ikinci tur zamanı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. 8 karşılaşmanın yapılacağı bu turda çeyrek finale yükselen ekipler belirlenecek. Altı karşılaşmanın 14.00’te, iki karşılaşmanın 18.00’de başlayacağı kupa mücadelesi tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçların normal sürelerinde eşitliğin bozulmaması halinde, uzatma devreleri, uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BUGÜN

Cumhuriyet Stadı

G.Birliği – Lefke

Hakan Muhtaroğlu

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Hamitköy

Hüseyin Özkan

Canbulat Stadı

Mağusa TG – Dumlupınar

Mehmet Malek

Cihangir Stadı

Cihangir – Türk Ocağı

Turgay Misk

Mete Adanır Stadı

K.Kaymaklı – Ozanköy

Serkan Durmaz

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Yalova

Mehmet Sezener

Atatürk Stadı

Yenicami – Doğan TB

Utku Hamamcıoğlu

YARIN

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – GAÜ Çetinkaya

Serhan Şimşek

Not: Yenicami – Doğan Türk Birliği ve Binatlı – GAÜ Çetinkaya karşılaşmalarının başlama saati 18.00, diğer maçların başlama saati 14.00