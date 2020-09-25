Kum zambaklarını katlettiler

Bahar Uygur

Büyükkonuk Belediyesi’nin Yudi Dağı’nın eteklerinde yapmış olduğu tahribat ve usulsüzce karavan alanına su götürmeye çalışması Yedikonuk köy halkı tarafından tepki ile karşılandı. Köylünün tepkisi üzerine karavan alanına su götürmekten vazgeçen Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, karavanların da 2021 Temmuzda kaldıracağı sözünü verdi. Ancak yeni karavanlar için yapılan temizlik sırasında şinyalar ve koruma altında olan kum zambakları zarar gördü. Orman Dairesi’ne ait olan alanda yapılan çalışma Orman Dairesi’nin izni olmadan yapıldığı ve dairenin gerekli cezai yaptırımı uygulandığı öğrenildi.

Yedikonuk halkı betonlaşan karavan alanının tamamen kaldırılmasını istediklerini ve bu işin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Sevindik: “Kum zambakları hunharca katledildi”

Yedikonuk köy muhtarı Davut Sevindik, belediyenin daha fazla karavan alanı açmak için ne kendisinin ne belediye meclis üyelerinin haberi olmadığını ifade ederek Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun tahribatı yapan kişiyle 4 parsellik yeri temizlemesi karşılığı karavan alanı vereceği yönünde anlaştığı iddiasında bulundu. Bu durumdan orman dairesinin de haberi olmadığını dile getiren Sevindik, koruma altında olan kum zambakları, ardıç ve şinyaların hunharca katledildiğini ifade etti. Sevindik Başkan Sennaroğlu’nun yine kimseye danışmadan köyün suyunu karavan alanına götürmek için su borusu döşemeye çalıştığını, meclis üyeleri ile birlikte başkan ile görüşerek bu karardan geri adım atmasını sağladıklarını belirtti. Sevindik, karavan alanındaki karavancılarla sözleşmenin Temmuz 2021 de bittiğini söyleyerek başkanın bu sözleşmeleri uzatmayarak karavanları kaldıracağı sözünü aldıklarını ifade etti. Karavan alanının betonlaşması ve çinkolarla kaplanmasının çirkin bir görüntü oluşturduğunu dile getiren Sevindik, karavan alanın yıkılması için imza toplayacaklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirtti.

Asım: “Beton ve çinkolar çirkin bir kirlilik yarattı”

Büyükkonuk belediyesi CTP meclis üyesi yüksel asım, kendisinin 2018 Haziran ayından beri meclis üyeliği yaptığını ve bu süre zarfında Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun yapmış olduğu yanlışlık ve yasadışılığa 2 olay daha eklendiğini ifade etti. Asım, Sennaroğlu’nun 1960 yılından beri Çayırova köyüne ait olan su kuyusundan kimseden görüş almadan karavan alanına su taşımak istediğini ancak köylünün tepkisi üzerine bu yanlıştan döndüğünü dile getirdi. Diğer konunun ise Yudi bölgesinde bulunan orman arazisine ait yeri belediyenin orman dairesinden 10 yıllığına kiraladığını anlatan Asım, bu yeri meclis kararı ile karavan alanı yapıldığını ancak karavan sahipleri ile belediye arasında imzalanan sözleşmeye ne belediyenin ne de karavan sahiplerinin uymadığını ifade etti. Beton ve çinkolarla çirkin bir kirlilik yaratıldığını belirten Asım, duyarlı köy halkı olarak bu gelişmelerden rahatsızlık duyduklarını ve başkan ile görüşüp karavan alanının 2021 yılında kaldıracağı sözünü aldıklarını ifade etti. Yüksel Asım, Yudi bölgesinde Pazar günü bir kepçe ile bölgedeki koruma altında olan kum zambaklarına ve şinyalara zarar verecek şekilde çalışma yapıldığını dile getirerek orman dairesine haber verdiklerini söyledi. Asım, tarım bakanının ve orman dairesinin duyarlı olacağını ve gereğinin yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Aktaş: “Karavan alanı köylüye verilmeli”

Şaban Aktaş, köylü olarak karavan alanını istemediklerini bu yüzden oraya su götürülmesini de istemediklerini de ifade ederek karavan alanı olarak kullanılan yeri köylünün kullanımına açık piknik alanı yapılmasını talep etti. Aktaş, başkanın kişiye değil halka hizmet etmesini istediklerinin altını çizdi.

Öğdü: “Yeniboğaziçi gibi olmak istemiyoruz”

Mustafa Öğdü, karavan alanını istemediklerini ifade ederek Yeniboğaziçi karavan alanına dönmekten korktuklarını oradan gelen insanların burada yer isteyebileceğini söyledi. Öğdü, köy halkına ait olan bu yerden karavanların bir an önce kaldırılmasını istediklerini ve alanı köylünün kullanımına verilmesini istediklerini dile getirdi.

Bulduk: “Karavan alanı görüntü kirliliği yaratıyor”

Mehmet Bulduk, Yedikonuk’ta bulunan Yudi bölgesinin Karpazın en güzel yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, burada bulunan karavan alanının görüntü kirliliği yarattığı için kaldırılmasını istediğini ifade etti. Bulduk, fıçılı su olarak bilinen suyun da karavan alanına gitmesine karşı olduklarını belirtti.

Sevindik: “Gecekondudan beter bir görüntü”

Rasim Sevindik, Yedikonuk sakini olarak Yudi bölgesindeki karavan alanını istemediklerini ve en kısa sürede kaldırılmasını istediklerini dile getirdi. Sevindik, karavanların gecekondudan daha beter bir görüntüsü olduğunu ve görüntü kirliliği yarattığını ifade etti. Karavan alanına götürülmesi istenen suyun da doğada kalmasını istediğini kendisinin bir doğasever olduğunu ve doğadaki hayvanların bu sudan yararlanmasını istediğini sözlerine ekledi.

Gencer: “Karavanların yerine piknik alanı yapılsın”

Osman Gencer, karavanların kalkmasını istediğini ifade ederek, oranın temiz ve hijyen bir yer olmasını istediğini söyledi. Karavanların pis bir görüntü oluşturduğunu dile getiren Gencer, alanın köylüye piknik alanı olarak verilmesini istediğini belirtti.



Köy halkı ayaklandı