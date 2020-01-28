“Kudüs İsrail'in başkenti olarak kalacak”

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netenyahu ortak basın düzenledi. ABD Başkanı Trump, Kudüs'ün bölünmemiş olarak İsrail'in başkenti olmaya devam edeceğini söyledi.

Donald Trump'un açıklamaları şu şekilde: "İki taraf arasındaki barışı ortaya koymak dünyanın en zorlu görevlerinden biri olacaktır. Geçmişte birçok ABD Başkanı bunu denedi ancak başarısız oldu.

Çok zorlu bir süreç oldu. Başbakan Netanyahu'ya barış vizyonumu ilettim. 80 sayfalık planımız en detaylı teklif olrak tarihe geçmiştir.

Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olmasının İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail'de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık, onlar barış istiyor.

"Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak"

İsrail'le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

Bu anlaşmanın Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır. Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak.

Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak."