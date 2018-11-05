Küçük Tuğsan’a 2 çeşit kan ürünü aranıyor

Bir yıldan fazladır Lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için A rh+ trombosit ve granulosit olan kan ürünleri aranıyor. İstanbul Halkalı Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Küçük Tuğcan’ın 4 kişiden trombosit, 2 kişiden de granulosit kan ürünü alması gerekiyor. Ailesi ve sevenlerinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; . Trombosit kan ürünü için İstanbul Acıbadem Altunizade’ye gidilmesi, Granulosit kan ürünü için ise İstanbul Halkalı Acıbadem 'e gidilmesi çağrısı yapıldı. Kan ürünlerinden vermek isteyenlerin 05382440831 numaralı hattan Tuğsan Yazıcı’nın babasına ulaşılması istendi.