Kuaför, berber ve güzellik salonları bugün yeniden açıldı.

Covid-19’a karşı hijyen kurallarına uyması gereken bu iş yerlerinde, bir dizi önlem çerçevesinde faaliyet başladı.

Güzellik salonlarında kalıcı makyaj, makyaj, iğneli cilt bakımı yasak olacak.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yaptığı duyuruda Bakanlar Kurulu kararının 9’uncu maddesinde değişikliğe gidildiğini yapılan bu değişikliğe göre, bugün itibarıyla açılan berber salonlarında sakal tıraşı da yapılabileceğini açıkladı.

Esnaf Odası tarafından, kuaför ve berberlerde ense fırçası yerine peçete kullanımı önerilirken sektör açılırken dijital ateş ölçer bulundurmanın, paspas ve Covid-19 testinin ön koşul ve zorunlu olmadığı açıklanmıştı.

Bu tür iş yerlerinde temizliğin dezenfektan içeren ürünlerle yapılması; havlu, galoş, maske, eldiven, spatula, penuar, sedye örtüsü, el dezenfektanı gibi ürünlerin kullan-at şeklinde tek kullanımlık ürünler olması gerektiği de ifade edilmişti.

Sakal tıraşı da mümkün

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgili tedbir amaçlı berberlere yönelik aldığı kararda değişiklik yaptı.

Yapılan değişikliğe göre, bugün itibarıyla açılan berber salonlarında sakal tıraşı da yapılabileceği duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

BERBERLERE ÖNEMLİ DUYURU

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu E.T.(K-I)652-2020 sayılı kararıyla, E.T.(K-I)623-2020 sayı ve 11.5.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 9’uncu maddesinde değişikliğe gitti.

Yapılan bu değişikliğe göre, bugün itibarıyla açılan berber salonlarında sakal tıraşı da yapılabilecek.

Fotoğraf Burçin Aybars