Kredi miktarı 18 milyar TL’ye ulaştı

Ayşe GÜLER

Vatandaşların bankalardan çektiği kredi miktarı 18 milyar 737 milyon 800 bin TL’ye çıktı.

Bu rakam Aralık ayında 17 milyar 861 milyon 500 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.

Dövizde yaşanan dalgalanmaya rağmen, döviz cinsinden kredilerin Aralık 2018’e göre yüzde 7.63 oranında yükseldiği görüldü.

Buna göre; TL cinsinden kredilerin 8 milyar 817 milyon 200 bin TL, döviz cinsinden kredilerin 9 milyar 921 milyon 500 bin TL olduğu resmi verilere yansıdı.

Ocak-Mart dönemlerini kapsayan KKTC Merkez Bankası 2019 I. Çeyrek Bülteni yayımlandı.

Bültende bankacılık sektörüne dayalı detaylı veriler paylaşıldı.

En çok krediyi ‘işletme’ için çekiyoruz…

Vatandaşların en çok krediyi ‘işletme’ için çektikleri resmi belgelere yansıdı.

2019 yılı Mart ayı itibarıyla bankalar, 11 milyar 896 milyon 400 bin TL işletme kredisi verdi.

Tüketici kredileri de zirvede…

Bununla birlikte tüketicilerin bankalar aldığı toplam kredi 4 milyar 672 milyon 600 bin TL oldu.

Mart 2018 - Mart 2019 döneminde işletme kredileri 8 milyar 907 milyon 500 bin TL’den 11 milyar 896 milyon 400 bin TL’ye, tüketici kredileri ise, 4 milyar 255 milyon 400 bin TL’den 4 milyar 672 milyon 600 bin TL’ye yükseldi.

Kredilerde ‘döviz cinsi artıyor…

Dövizde yaşanan dalgalanmaya rağmen, döviz cinsinden kredilerde yüzde 7.63 artış yaşandı.

Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre Türk Lirası cinsinden krediler ise yüzde 2.01 yükseldi.

Buna göre; TL cinsinden kredilerin 8 milyar 817 milyon 200 bin TL, döviz cinsinden kredilerin 9 milyar 921 milyon 500 bin TL olduğu resmi verilere yansıdı.

Hem özel hem kamu bankaları…

Kredilerle ilgili hem özel, hem kamu bankalarındaki veriler de ayrıntılı olarak paylaşıldı.

Buna göre; kamu bankalarındaki TL cinsindeki brüt krediler binde 8.8 azaldı, döviz cinsi krediler ise yüzde 5.63 arttı.

Özer sermayeli bankalarda da durum değişmedi.

TL cinsindeki brüt kredilerde yüzde 2.87, döviz cinsindeki krediler de yüzde 8.36 yükselme görüldü.

En çok 100 bin TL’den büyük krediler…

Ekonomik krizle birlikte kredilere yönelen vatandaşların, bankalardan en çok 100 bin TL’den büyük kredi aldığı kayıtlara geçti.

100 bin TL’den büyük kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 85.82 oldu.

Söz konusu kredi dilimlerini sırasıyla 11- 50 bin TL, 51-100 bin TL, 1-10 bin TL takip etti.

Öte yandan geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla hem 100 bin TL’den büyük, hem de bin TL’ye kadar olan kredilere artış yaşandığı, 11-50 bin TL ve 1-10 bin TL dilimlerindeki kredilerde ise düşüş olduğu görüldü.

‘Orta ve uzun vadede’ ödüyoruz…

Vatandaşlar, bankadan aldığı kredileri yoğunluk olarak ‘orta ve uzun vadede’ ödüyor.

Mart sonu itibariyle orta ve uzun vadeli krediler 12 milyar 860 milyon 600 bin TL’den 13 milyar 444 milyon 300 bin TL’ye yükseldi.

Kısa vadeli krediler de 5 milyar TL’den 5 milyar 294 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

En çok kredi özel sektöre…

Kredilerin yüzde 78.02’si özel sektöre, yüzde 21.98’ini ise kamu sektörüne kullandırıldı.

Söz konusu dönemde kamu kesiminin kullandığı krediler bir önceki çeyreğe göre 4 milyar 35 milyon TL’den 4 milyar 118 milyon TL’ye, özel kesim kredileri ise 13 milyar 826 milyon 500 bin TL’den 14 milyar 620 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.

Geçen yıla kıyasla, kamu tarafından kullanılan kredilerde yüzde 27.57, özel kesime kullandırılan kredilerde ise yüzde 21.42 artış oldu.

‘Tahsili Gecikmiş Alacaklar’ artıyor

İhtiyaç, iş kurmak ya da ekonomik sebeplerle alınan kredilerin ödemeleri gecikiyor, bankaların ‘tahsili gecikmiş alacak’ olarak nitelendirildiği geriye dönük alacakları her dönem artıyor.

2018 Aralık ayı sonu itibarıyla 1 milyar 44 milyon 600 bin TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, 2019 Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 3,9 oranında arttı.

Bu dönemde bankaların geriye dönük alacakları, 1 milyar 85 milyon 300 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Resmi verilere göre; tahsili gecikmiş alacaklar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.2 oranında arttı.

Özel bankalarda artış, kamu ve şubede düşüş…

Tahsili gecikmiş alacaklar ile ilgili en çok özel sermayeli bankalarda artış yaşandı.

Kamu ile şube bankalarında bir önceki döneme kıyasla düşüş görüldü.

kamu eliyle yönetilen bankalar ve şube bankalarının payında ise azalış olduğu görülmektedir. Buna göre, Aralık 2018 - Mart 2019 döneminde özel sermayeli bankaların toplam TGA içindeki payı yüzde 54.22’den yüzde 55.31’e yükseldi.

Kamu eliyle yönetilen bankaların payı yüzde 25.07’den yüzde 24.11’e, şube bankalarının toplam TGA içindeki payı ise yüzde 20.72’den yüzde 20.58’e geriledi.