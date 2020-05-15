Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs günlerini ata binerek geçiriyor

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip, Corona virüs günlerini Windsor Kalesi'nde geçiriyor

Kraliçe Elizabeth yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını günlerini izole bir şekilde geçiriyor. 94 yaşındaki Kraliçe'nin sosyal izolasyonda her gününü ata binerek geçirdiği öğrenildi.

Vanity Fair dergisinin aktardığına göre, Corona virüs günlerini salgına yakalanıp atlatan eşi Prens Philip ile Windsor Kalesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth'in her gün ata bindiği öğrenildi.

Kraliyet ailesinden bir kaynak Kraliçe Elizabeth'in bir gününde Prens Philip'le eskisinden daha çok vakit geçirmeye başladığı, akşam yemeklerini beraber yediklerini söyledi. Kraliçe Elizabeth'in evde kal çağrılarına uymaya devam etse de normale dönüp, kamuoyu karşısına çıkmayı beklediğini söyledi.