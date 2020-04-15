Okullar ile ilgili olarak soruları cevaplayabilmek için salgın sürecinin tamamlanması gerektiğini ancak eğitimdeki eksiklerin telafisinin mutlaka olacağını söyleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kolej giriş sınavları yapılacak. Salgın dönemi tamamlandıktan sonra 30 gün ara koyarak yani biz bunu açıkladıktan en erken 30 gün sonra yapılacak. Öğrenciler panik stres yapmasın.” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’ye içinde yaşanan süreç ve bu süreçte eğitimdeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. İskele, Karpaz halkının 20 günlük karantina sürecinde hiçbir şeye muhtaç edilmediğini belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının paylaşmayı bildiğini bu süreçte gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu zamanında alınan önlemler sayesinde korona virüsün yatay seviyede seyrettiğini de belirtti.

Çavuşoğlu, okullar ile ilgili olarak soruları cevaplayabilmek için salgın sürecinin tamamlanması gerektiğini ancak eğitimdeki eksiklerin telafisinin mutlaka olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “Kolej giriş sınavları yapılacak. Salgın dönemi tamamlandıktan sonra 30 gün ara koyarak yani biz bunu açıkladıktan en erken 30 gün sonra yapılacak. Öğrenciler panik stres yapmasın. ” dedi. Çavuşoğlu, diğer okulların giriş sınavlarının da yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu “ Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin giriş sınavları yapılacak. Ülkemizde alışkanlıklar gereği bunun dışında bir yöntemle kontenjanlarımızı doldurabilmemiz bir sürü dedikoduya ve toplumda da büyük bir infiale vesile olur” dedi.

Çavuşoğlu, online eğitime ilişkin 400 üzerinde öğretmenin çocuklara eğitim vermek için çalıştığını söyledi. Online eğitimden öğrencilerin sorumlu olmayacağını belirten Çavuşoğlu, bunu tamamen öğrencilere destek olması eğitimden kopmamaları ve eğitim kayıplarını mimimize etmek için yaptıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, söz konusu krizden iki şey çıkacağını bunlardan birinin online eğitim sisteminin çok güçlenmesi bir diğerinin de üretim ve sanayi konusunda her ülkenin kendi kendine yeter duruma gelmeyi konusu olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, 2 bin 200 öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğu için müracaat ettiğini bunlardan bin 400’üne destek olabildiklerini geriye kalanına da destek olmak için gerekli temasların yapıldığını söyledi.

Bazı dairelerin ve iş yerlerinin açılması konusunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü belirten Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu kriterlerin yerine getirilmesi ile bunun yapılabileceğin kaydetti. Az test yapıldığı yönünde eleştirilerde bulunulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını testler yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin kaybettikleri eğitimin mutlaka telafisinin olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, “ ara sınıflarda okulları açabilmeye bağlı olarak akademik takvimi uzatarak seneyi telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu “ şartlar böyle giderse mezun olması gereken öğrenciler ile ilgili özel bir şey yapacağız. Belki sadece onlara okul açarız. Belki okullarda onları seyrekleştiririz belli mesafelerde sınıflarda oturtarak eldiven ve maske kontrollü böyle bir operasyon yapabiliriz. Ama illa ki mezuniyetleri gerçekleşecek o anlamda sıkıntıları olmasın. Üniversiteleşme sorunlarında da hep yanlarında olacağız.’ dedi.

Çavuşoğlu üniversitelerdeki eğitim konusunda YÖK ile üniversite rektörleri ile temasta olduklarını da ifade etti.

Belediyeler konusuna da değinen Çavuşoğlu, her belediyenin devlet katkısına ek olarak başka bir geliri olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, belediyelerin eksikliklerini görmesi giderlerini kısması reform çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi Kendi kendine yeten kendi insanına iş imkanı yaratan bir devlet yapısının hedeflenmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, oteller ve otellerde çalışanlarla ile ilgili olarak düzenleme yapılmasının önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, “ korona virüsünden sonra Yerli üretim yerli istihdam ama dünyaya açık rekabete açık ve arge sistemleri kurulmuş üreticilerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor böyle olursa böyle bir kriz dönemlerinde içe kapansanız bile beslenme sorununuz yoktur bir anda ekonominiz yok olmaz bir anda etrafta onbinlerce insan işsiz kalıp da sizden ekmek istemez” dedi.

Erenköy ve Dipkarpaz bölgesine gidileceğini ve yardımlar yapılacağını kaydeden Çavuşoğlu, sıkıntıları çözmek için çalışan tedarikçilere teşekkür etti.