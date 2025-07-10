SBA: “Yangınlarla ilgili vatandaşlar tetikte kalmalı”

Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri yetkilileri, ekiplerin yedi gün içinde 11 yangına müdahale ettiğini belirterek, yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşullarının tehlikeli koşullar yarattığına dikkat çekti; bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Üs itfaiye şefi Jim Gray, itfaiyecilerin karşılaştığı başlıca zorlukların yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı koşullar olduğunu belirtti.

Üsler, bölge sakinlerini özellikle açık havada yemek pişirirken veya kamp yaparken dikkatli olmaları ve şüpheli davranışları ilgili makamlara bildirmeleri konusunda uyardı.