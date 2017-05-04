Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplandı

ARABACIOĞLU: “POLİS TRAFİK DENETİMİNE, CEZA YAZMAK İÇİN DEĞİL KURALLARA UYMAYANLARI UYARMAK İÇİN ÇIKMALI”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, polislerin trafik denetimlerine ceza yazmak için değil, kurallara uymayanları başlarına gelebilecekler hakkında uyarmak için çıkması gerektiğini söyledi.

Arabacıoğlu, bunu yapmak yerine “pusuya yatıp” ceza yazdığı ve para topladığını belirttiği polisleri eleştirdi.

Erkut Şahali’nin polisin Meclis toplantısında olmamasından şikayet ettiğini ancak bir çok ismin daha burada olması gerektiğini söyleyen Arabacıoğlu, Trafik Komisyonu üyelerinin de genel kurula gelerek eleştiri ve önerileri dinlemesi gerektiğini anlattı.

YILDA 40 KAYIP

Arabacıoğlu, verilere göre yılda yaklaşık 40 kişinin trafikte yaşamını yitirdiğini kaydederek, her ölümlü kazada ortalama olarak 5 yaralı olduğunu belirtti.

KKTC’de 100 bin kişiye ortalama 17 ölüm vakası düştüğünü, bunun birçok ülkede çok çok daha az olduğunu kaydeden Angolemli, “Burada Avrupa standartlarının 3 misli oranında ölüm vakası yaşanıyor” dedi.

Bir trafik vizyonu olması için yapılanların yetersiz veya hatalı olduğunu, bunu sorgulayacakların bilirkişiler olduğunu ifade eden Arabacıoğlu, “Polislerin yollara çıkmasındaki amaç ceza yazmak, oysa uyarması lazım… Kurallara uymayanların başına gelecekleri söylemesi, kemer takmayanları uyarması lazım” diye konuştu.

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, bunu yapmak yerine polislerin pusuya yattığını ve para topladığını kaydetti.

Arabacıoğlu, trafik cezalarından toplanan paranın belediyelere veya Maliye Bakanlığı’na gitmemesi, sadece trafik için kullanılması gerektiğini vurguladı.

“KKTC EHLİYET ALMADA EN KOLAY ÜLKELERDEN”

Alınan önlemlere rağmen trafikteki sorunların başında eğitim yetersizliği geldiğini belirten Mustafa Arabacıoğlu, KKTC’nin ehliyet almada en kolay ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Ehliyet verme uygulamasının mutlaka değiştirilmesini öneren Arabacıoğlu, aile içi eğitimin de önemine dikkat çekti; alkollüyken araç kullanılmaması için ailede verilecek eğitimin önemini vurguladı.

Mustafa Arabacıoğlu, trafik eğitim kitaplarının bir an önce müfredata girmesini istedi. Trafik için şu anda da bir müfredat ve trafik eğitim parkı da bulunduğunu ancak yeterli olmadığını kaydeden Arabacıoğlu, Zeki Çeler’in bahsettiği 4 kitabın müfredata alınması gerektiğini ifade etti.