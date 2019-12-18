Kızılyürek, Maronit konusunu AP gündemine taşıdı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği soruyla Maronitlerin sorununu Avrupa Birliğinin gündemine taşıdı. Kızılyürek, konu ile ilgili Avrupa Komisyonu’na yönelttiği soruda, Moronitlere köylerine yerleşme konusunda söz verildiği halde, bu konuda hiçbir ilerleme olmadığını belirtti ve Komisyon’un önlem almasını istedi.

Kızılyürek’in Komisyon’a gönderidği yazılı soruda aşağıdaki görüşlere yer verildi:

“Kıbrıs’ta 1974’ten sonra adanın güneyine göç etmeye zorlanıp yaşamlarını orada sürdürmekte olan 5,000’e yakın Maronit vardır. Sıklıkla Maronit açılımı gündeme gelmekte ve yıllardır Maronitlere evlerine, köylerine döneceklerine dair sözler verilmektedir.

Dört Maronit köyünden ikisi halen Türk askerleri tarafından kışla olarak kullanılmaktadır.

Önceleri 250 kişilik nüfusa sahip olan Kormacit köyü ise 2003’ten sonra restore edilmiştir. 2004’te geçit noktalarının açılmasıyla köyün nüfusu hafta sonları 1,000’i bulmaktadır.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dahil birçok yetkilinin Maronitlere evlerine geri döneceklerine dair söz vermiş olmalarına rağmen dönmeleri yönünde gerekli adımlar atılmamıştır.

Bütün bunların ışığında, Maronitlerin evlerine dönebilmeleri için Avrupa Komisyonu’nun bugüne kadar ne yaptığını ve bundan sonra ne gibi adımlar atmayı planladığını bildirmenizi rica ederim.”