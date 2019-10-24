Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), “Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri” düzenliyor.

KİÜ tarafından verilen bilgiye göre, seminer yarın saat 14.30’da Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alacak.

Seminerde, KİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi

Sorumlu Hekimi Dr. Özlem Gürkut sunum yapacak.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018’de, 18,1 milyon kişinin kanser olduğu ve 9,9 milyonunun da hayatını kaybettiğine dikkat çekildi ve bu vakalardaki kadın hastaların büyük çoğunluğunun “Meme Kanseri” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kanserin bilinçli bir şekilde ele alındığında korkutucu olmadığı da ifade edildi.