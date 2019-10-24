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KİÜ, “Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri” düzenliyor

KİÜ, “Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri” düzenliyor

 Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), “Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri” düzenliyor.

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 Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), “Meme Kanseri Bilinçlendirme Semineri” düzenliyor.

KİÜ tarafından verilen bilgiye göre, seminer yarın saat 14.30’da Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alacak.

Seminerde,  KİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı  Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı ile    Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı, Dr. Burhan  Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi 
Sorumlu Hekimi Dr. Özlem Gürkut sunum yapacak.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018’de, 18,1 milyon kişinin kanser olduğu ve 9,9 milyonunun  da hayatını kaybettiğine dikkat çekildi ve  bu vakalardaki   kadın hastaların büyük çoğunluğunun  “Meme Kanseri” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kanserin bilinçli bir şekilde ele alındığında korkutucu olmadığı da ifade edildi.

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