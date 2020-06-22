‘Kıskançlık kavgası’ cezaevinde son buldu

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.U., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altundağlı, zanlının ‘Vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 21 tarihinde R.Ç’nin ikametgâhının salonu içerisinde kıskançlık sonucu aralarında çıkan tartışma neticesinde Muzaffer Uçar'ın, yüzüne yumruk atıp, ciddi şekilde darp ettikten sonra burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, zanlının KKTC’de yasal herhangi bir ikamet statüsü olmadığını ve 21 Aralık 2019 tarihinden bugüne 489 gün vize cezalı olduğunu belirtti. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlı B.U.’nun 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.