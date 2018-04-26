Kimsesizler bölümüne defnedildi...

Mağusa Devlet Hastanesi Morgunda 4 buçuk aydır bekletilen kimliği meçhul erkek cesedi dün Mağusa Mezarlığında kimsesizler için ayrılan bölüme defnedildi. Kaplıca’da Tulumba Mevkiinde 8 Aralık 2017 tarihinde bulunan ve tamamen deforme olmuş 25 yaşlarındaki erkek cesedi kimlik teşhisi için 4 buçuk ay boyunca morgda bekletildi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen ve müslüman olduğu tespit edilen cesedin, ailesinin konu cesedi teşhis etmek için KKTC’ye gelemediği öğrenildi.

Ne kimliği ne de ölüm nedeni belirlenemedi...

Kaplıca’da deniz kıyısında bulunan erkek cesedinin kimliği 4 buçuk ay boyunca tüm çabalara rağmen tespit edilemedi. Bulunduğu zaman tamamen deforme olmuş erkek cesedi üzerinde yapılan otopside ise konu kişinin ölüm nedeni belirlenememişti. 4 buçuk ay Mağusa Devlet Hastanesi Morgunda bekletilen cenaze ise dün belediye işçileri ile polisin kıldığı cenaze namazının ardından polis gözetiminde Mağusa Mezarlığında kimsesizler için ayrılan bölüme defnedildi.