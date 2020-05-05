Kıbrıslı Rumlar ‘maskelerle’ sokağa çıktı

Güneyde dün büyük alış merkezleri dışında pek çok işletme kapılarını yeniden açtı. Ayrıca, 15 yaşından küçük çocukları bulunanlar hariç olmak üzere kamu çalışanları da işlerinin başına döndü.



Güneyde akşam saat 10’dan sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı devam ederken, günde en fazla üç kez yürüyüş ya da egzersiz amaçlı dışarı çıkılabilecek. Güneyde 21 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma ile ilgili istisnasız bütün kısıtlamalar kaldırılacak.