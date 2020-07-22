Kıbrıs için sarı alarm

Kıbrıs’ta hava sıcaklığının bugün yine 41 dereceye yükselmesinin beklendiği, orman yangın tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kıbrıslı Rum Meteoroloji Dairesi bugün sarı uyarı yayımlayarak 13.00 – 17.00 saatleri arasında havanın çok sıcak olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan basın açıklamasına göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 derece, Trodos’un yüksek kesimlerinde ise 32 derece civarında olması bekleniyor.

Orman Dairesi de, orman yangını tehlikesine karşı ‘kırmızı alarm’ uyarısı verdi.

Daireden yayımlanan basın açıklamasında, izinsiz ateş yakma ve sigara izmariti atmanın suç olduğu, yasaya göre 10 yıla kadar hapis, 50.000 avroya kadar para cezası veya her ikisinin birden verilebileceği hatırlatıldı.