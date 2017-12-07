Kıb-Tek’te internet gitti, Yurttaş ‘ceza’ya düştü

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda dün yaşanan ‘internet sıkıntısı’, faturasını ödemek üzere kuruma giden yurttaşı mağdur etti.

Elektrik Kurumu’nda dün internet bağlantısında meydana gelen sıkıntı nedeniyle, faturalarını ödemeye giden yurttaşlar geri çevrildi, ödeme yapamadı. Faturalarının son ödeme tarihi dün olan yurttaşlar, borçlarını ödeyemediği için cezalı duruma düştü. Kurumdaki internet sorunu öğleden sonra giderilebildi.

Vatandaş tepkili!

YENİDÜZEN’e arayan bazı vatandaşlar kurumdan kaynaklanan sorun nedeniyle faturanın kendilerine kesilmesine tepki gösterdi. Elektrik borçlarını ödemek için dün sabah kuruma giden abonelerin geri çevrildiğini, internet bağlantısı olmadığı için ödeme alınmadığının söylendiği belirtildi. Faturalarının son ödeme tarihi dün olan bazı yurttaşlar, borçlarını ödeyemediği için cezalı duruma düştüklerini ifade etti. Kurumda yaşanan sıkıntının kendilerini mağdur ettiğini aktaran yurttaşlar, faturalarını cezalı ödemek zorunda kaldıklarını savundu.

Öksüzoğlu: “Sorun giderildi”

Konuyla ilgili Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan defalarca aranmasına rağmen telefonlara yanıt vermedi. YENİDÜZEN’e konuşan El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, dün internet bağlantısı nedeniyle sorun yaşandığını doğrulayarak, 15.30 itibariyle sorunun giderildiğini söyledi. Öksüzoğlu, bilgisayar üzerinden ödemelerin tahsile edildiğini, internet olmadığı zaman ödeme alınamadığını belirtti.