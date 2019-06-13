Kıb-Tek vurgunu büyüyebilir

Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Gazimağusa Bölge Amirliğinde çalışan iki kişinin usulsüzce zimmetlerine para geçirdikleri iddiası önce polise, ardından mahkemeye taşındı.

Vezne ve otomatik ödeme noktalarındaki paraları toplayan D.G. (35) isimli kadın ve T.T. (57) isimli erkek çalışanın, kuruma ait 5 bin 90 TL parayı usulsüzce zimmetine geçirdiği iddiası üzerine önceki gün Mağusa Polis Müdürlüğüne yapılan şikâyet polisi harekete geçirdi.

KIB-TEK Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine tutuklanan iki zanlı dün tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İlk tespit 5 bin 90 TL

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, mahkemede verdiği ifadede zanlılar D.G. ve T.T.’nin “Kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Osman Üreten çalışanların 2017 yılı Ağustos ayında, KIB-TEK abonelerinden pay-point sistemi ile tahsil edilen 26 bin 55 TL paranın 5 bin 90 TL’lik tutarını banka hesabına yatırmayıp çaldıklarını kaydetti.

Kurum yetkililerinin şikâyeti üzerine D.G. ve T.T. sorgulandıktan sonra, yapılan tespitler üzerine zanlı olarak tutuklandıklarını kaydeden Üreten, KIB-TEK ve polis tarafından incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Miktarın artmasından şüpheleniliyor

Zanlı D.G.’nin ifade vermediğini sözlü beyanda bulunduğunu kaydeden Üreten, T.T.’nin ise gönüllü bir ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis memuru, soruşturulması gereken kişiler olduğunu ifade ederek, miktarın artabileceğine vurgu yaptı.

Polis ayrıca, zanlı T.T.’nin geceyi doktor kontrolü ile hastanede geçirdiğini, mahkemeye de doktorun 1 saatlik izini ile çıktığını kaydetti.

Tutukluluk emrinin ardından zanlı T.T.’nin yeniden hastaneye götürüleceğine değinen Üreten, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlıların 2’şer gün tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturma devam ediyor

Polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı D.G.’nin avukatı 2 günlük tutukluluk süresine itiraz etmezken, T.T.’nin avukatı süreye itiraz etti.

Yargıç Umut İnan, beyanların ardından soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yaparak zanlıların 2’şer gün tutuklu kalmasına emir verdi.