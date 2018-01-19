Kaza zanlısı kaçak tutuklandı!

Lefkoşa’da Yakın Doğu bulvarı üzerinde 13 Ocak’ta meydana gelen trafik kazası sonucu olay yerinden kaçan araç sürücüsü 25 yaşındaki O.S.A. bugün Lefkoşa’da bir ikametgahta tespit edilerek tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Zanlı O.S.A. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, davası görülene kadar 1 ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Hatırlanacağı üzere kaza; 13Ocak’ta saat 07.30 sıralarında, Yakın Doğu Bulvarı boyunca MA 681 plakalı aracı Fuar Kavşağı istikametine doğru kullanan meçhul sürücü seyrettiği yolun üzerinde bulunan sağa virajlanan kısma geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Atatürk Spor Salonunun park alanını çevreleyen demir korkuluklara çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana gelmişti. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan Chantelle Gamuchirai MAVUNGA (K-23) kaldırılmış olduğu YDÜ Acil Servis’te görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmış ve aracın kayıtlı mal sahibi olan C.E.O. (E-27) tutuklanmıştı.