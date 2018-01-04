KAZA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Lefkoşa Mağusa anayolunda öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç trafik ışıklarında çarpıştı, aksayan trafik yüzünden birçok sürücü zor anlar yaşadı.

Hamitköy trafik ışıklarında yaşanan kazada LJ 287 plakalı salon araç ve TNP 675 plakalı otobüs çarpıştı.

Trafik ışıklarında meydana gelen kaza nedeniyle Mağusa-Lefkoşa ve Hamitköy-Lefkoşa istikametleri yönlerinde trafikte aksaklıklar yaşandı.

Trafik akışı, kimi zaman ışıklardaki çember üzerinden yapılırken, kimi zaman ise Dumlupınar yönünden yapılan U Dönüşü ile sağlandı.

Kazaya karışan sürücülerin, polis beklerken trafik akışını yönlendirmeye çalıştığı gözlemlendi.

FOTOĞRAF FEHİME ALASYA