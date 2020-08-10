Kavga zanlıları kefalete bağlandı

Lefkoşa’da çıkan kavgada ‘yaralama’ ve ‘vahim zarar’ suçundan tutuklanan S.T.A., teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, olayın 5 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da meydana geldiğini anımsatarak zanlının, Muhammad Safeer’i yol içerisinde yürüdüğü esnada araçtan indikten sonra sol yanak kısmına tokat vurup sarp ettiğini, akabine kesici bir cisimle elini açtığı esnada adı edilenin sağ kolunun iç kısmından 6 santim uzunluğunda kesip, yaraladığını belirtti.

Polis, olayın 07.08.2020 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini ve zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, kavga esnasında M.S., ve Q.R.’nin , S.T.A.’nın Ashıq’ın sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle 7. Kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve Pakistan uyruklu zanlıların yasal statüsü olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.

Sağer, S.T.A.’nın 10 bin TL, 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, diğer iki zanlının da ayrı ayrı 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC’de muteber birer kefilin 125 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.