Kas kütleniz döviz gibidir…

Dilara Topcan

Dövizin daha da değerlendiği son zamanlarda vücudumuzda da son derece değer teşkil eden kas kütlemize değinmek istedim. Özellikle ciddi enerji içeriğine sahip olan, sağlığımızla doğru orantıda hareket eden, bizi daha genç ve dinamik kılan ve güç kaynağımız olan pek değerli kaslarımıza bizler ne derece değer veriyoruz dersiniz?

KAS KÜTLEMİZE DEĞER VERELİM

Yaşımız ilerledikçe kısacası zaman aktıkça kas kütlemizde de azalmalar meydana gelecektir… Bu yaşamın kuralıdır. Bu nedenle kas kütlemizi korumak ve geliştirebilmek adına beslenme ve egzersizin önemi bir ömür boyunca yaşamımızda rol oynamaya devam eder… Kısacası hatalı diyetler, yanlış beslenme, besin tercihlerindeki hatalar, hareketsizlik vb. birçok faktör kas kütlemizin düşmanı haline dönüşebilir. Bu sebeple kas kütlenizin sağlığı adına da bu hususlara dikkat etmeniz son derece gereklidir…

BESLENİRKEN KAS KAYBETMEYİN!

Sağlıklı beslenme örüntüsü öyle bir ayarlanmalıdır ki vücudumuzda bulunan kas kütlemiz kayba uğramadan, aksine korunarak, egzersizin de eşliğinde güçlendirilip artırılmaya meyillendirilmelidir. Aksi takdirde beslenme hataları ve beslenmedeki yetersiz/dengesiz besin kombinasyonları ciddi oranda kas kayıplarına neden olabilir… Bu nedenle ‘kendimizce’ beslenmek ya da ‘kendimizce’ diyet yapmak yerine biz diyetisyenlere danışılması her zaman için bu konuda da büyük fayda sağlayacaktır…

DİKKAT! KİLO KAYBEDERKEN KAS KAYBEDİYOR OLABİLİRSİNİZ!

Birçok kişi yalnızca tartıdaki rakamı değerlendirerek kilo verdiğini düşünür. Halbuki kaybedilen kilo kas ve su kütlesinden kayıpla da eşdeğer olabilir! Bu da son derece sağlıksız bir kilo kaybı demektir… Hatta ‘keşke birey kilolu kalsaydı da kas ve su kütlesinden kayıplar yaşamasaydı’ demek de yanlış olmaz… Bu nedenle siz siz olun biz diyetisyenlere danışarak vücut kütlenizin analizini ara sıra da olsa yaptırarak ne durumda olduğunuzu değerlendirmeyi ihmal etmeyin…

KALBE DE DİKKAT!

Beslenmede ve özellikle de diyet süreçlerinde yapılan hatalar sonucunda kalp kasına da zarar verilebileceği kesinlikle unutulmamalıdır! Bu nedenle özellikle diyet yaparken bu noktayı da göz önünde bulundurmayı kesinlikle ihmal etmeyin…

HATALI DİYETLER KASLARINIZI ERİTİYOR!

Diyet hataları ya da hatalı ‘sözde diyetlere’ başvurmanın da ciddi oranda kas kaybıyla sonuçlanabileceğini unutmayın… Kas kaybı neticesinde yavaşlayan metabolizma, bağışıklık sisteminde zayıflamalar, erken kilolanmaya meyillenme, halsizlik, güçsüzlük vb. durumların da açığa çıkması son derece muhtemeldir… Bu nedenle özellikle diyet ayları içerisinde bulunduğumuz şu günlerde mutlaka kas sağlığınızı da göz önünde bulundurarak diyet yapmayı seçin…

Hepimiz için sağlıkla ve farkındalıkla dolu bir gün olsun… Mutlu ve neşeli haftalar…