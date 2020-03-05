Kanalizasyon çalışması ‘Gomşu’ları gerdi

Lefkoşa’da Gomşu Restoran önünde ‘kanalizasyon çalışması’ için açılan çukur, çevrede yaşayan ve bu nedenle garaj girişini kullanamayan bazı apartman sakinlerinin tepkisine neden oldu. Garaj girişini kullanamayan apartman sakini Alp Sarıtaş ‘çukurda oturma eylemi’ yaptı.

YENİDÜZEN

Lefkoşa’da Atatürk Caddesinde Gomşu Restoran önünde ‘kanalizasyon çalışması’ için açılan çukur, çevrede yaşayanların tepkisine neden oldu, Garaj girişini kullanamayan apartman sakini Alp Sarıtaş ‘çukurda oturma eylemi’ yaptı.

Kazılan çukurun apartman park girişini kapattığını söyleyen apartman sakini Alp Sarıtaş, restoranın çalışmasının kimseye sorulmadan ve yazılı izin alımadan başlatıldığını savundu.

Çukurda oturma eylemi yapan Sarıtaş, Belediyenin adım atması gerektiğini belirtti, tüm apartman sakinlerinin sorun yaşadığını kaydetti.

Oturma eylemi sonrasında belediyenin çalışmaları durdurduğunu kaydeden Sarıtaş, söz konusu restoranın kullanım alanı konusunda tüm sınırları ihlal ettiğini savundu.

“Tek seçeneğimiz otoparkımız, ona da giremiyoruz”

Garaj girişinde bulunan ‘park yapılmaz’ uyarı çizgilerine rağmen günün her saatinde garaja giriş-çıkışlarda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Sarıtaş, “Restorana gelen müşteriler de restoran sorumluları da bu konuda çok duyarsız.” şeklinde konuştu.

Araçlarını garaj dışında herhangi bir yere park etme durumlarının olmadığını, polis ekiplerinin ceza yazdığını dile getiren Sarıtaş, tek seçeneklerinin kazılan noktadan apartmanın oto parkına girmek olduğunu belirtti.

Sarıtaş’ın açıklama yaptığı sırada ise bölgedeki yanlış parkların polis tarafından rapor edildiği, ceza yazıldığı gözlemlendi.