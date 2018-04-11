Kalkınma Bankası’nda yeni yönetim kurulu belirlendi
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na üye olarak Mustafa Besim, Berkan Tokar, Kamil Sertoğlu ve Ali Tunçtaşlı atandı.
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Kalkınma Bankası, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
9 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu kararı ile Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na üye olarak Mustafa Besim, Berkan Tokar, Kamil Sertoğlu ve Ali Tunçtaşlı atandı.
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