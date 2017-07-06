Kalecikte korkutan kaza; 1 ağır yaralı

Bu sabah saat 07.45 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu Kalecik kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada dikkatsizce yola çıkan otobüs, kazaya neden oldu. Otobüs ve salon aracın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralandığı ve vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ifade edilen Yavuz Güneş, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Otobüsün Kaya Artemis Otel'e personel taşıdığı da öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre;

“Niyazi Birdal (E-23), yönetimindeki TPE 607 plakalı minibüs ile yolun sağında bulunan otobüs durağında bekleyen yolcuları aldıktan sonra, dikkatsizce Karpaz istikametine doğru anayola giriş yapıp sol şeride geçmeye çalıştı. Dikkatsizce ana yola giriş yapan otobüs, bu sırada, karşı istikametten süratli ve dikkatsizce gelmekte olan ve yolun solunu muhafaza etmeyen Yavuz Güneş (E-43) yönetimindeki JU 677 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan JU 677 plakalı araç sürücüsü Yavuz Güneş ile TPE 607 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Songül Ayyıldız (K-47) ile Gamze Aykırı (K-29) kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alınmışlardır. Yavuz Güneş'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcut olup, iç kanama şüphesi vardır. Tedavisi hâlen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir” denildi.