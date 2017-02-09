DEV-İŞ, geçtiğimiz hafta sonu Çayırova’da meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili açıklama yaptı. Ölümlü kaza ile ilgili işverenin de yargılanmasını talep eden Dev-İş’in açıklaması şöyle:

Ülkemizde iş kazaları ve cinayetleri hız kesmiyor. Denetimsizlik, sendikasız çalışma koşulları ve yasal bağlayıcılığı olan işçi sağlığı-güvenliği kriterlerinin uygulanmamasının bedeli çok ağır oluyor. Hafta sonu Çayırova’da yaşanan iş cinayeti de bunun en korkunç örneğini oluşturmaktadır.

DEV-İŞ olarak bunca zamandır dile getirdiğimiz ve mücadelesini verdiğimiz iş güvencesi ve sendikalaşma noktalarının önemi ve ihtiyacı her geçen gün daha da hissedilmektedir. Bu iş cinayeti de ne yazık ki, sendikasız ve işçi sağlığı-güvenliği koşullarının yerine getirilmediği koşullarda meydana gelmiştir. Tam da bu koşulların yokluğu, bu tür kazalara sebebiyet vermektedir.

İş cinayetiyle ilgili davanın yakın takipçisi olacağız. Polis, müfettişler ve mühendisler ihmal olup olmadığını araştırmaktadır. Fakat gazetelere yansıyan haberlerde açık bir şekilde iş güvenliği ve sağlığı kriterlerinin yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. Bunun yasalardaki yeri çok açık ve nettir. Sorumluluk işverenindir. İhmal de işverenin sorumluluğunu yerine getirmediğinden kaynaklanmaktadır. Açık çağrımızdır, iş veren de yargılansın!