İşte o görüşmenin fotoğrafı
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın "yemekli görüşmesine" ait görüntüler güney basınına yansıdı.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın "yemekli görüşmesine" ait görüntüler güney basınına yansıdı.
Özersay ile Anastasiadis'e eşlerinin de katıldığı görülüyor.
Söz konusu görüşme hem güneyden hem de kuzeyden tepki çekmiş, "Cumhurbaşkanı Akıncı devre dışı bırakılıyor" yorumlarına neden olmuştu.
Fotoğraf: dialogos.com.cy
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Etiketler : Nikos Anastasiadis, Kudret Özersay
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