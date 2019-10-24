İşte Kıbrıs'ın üzerindeki sağanak
Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs üzerindeki şiddetli sağanaklara uydu görüntüsüyle dikkat çekti.
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Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs üzerindeki şiddetli sağanaklara uydu görüntüsüyle dikkat çekti. Görüntülerden Kıbrıs’taki yağışları bugün Güzelyurt ve Limasol’da yoğun olacağı görülüyor.
Kıbrıs için bugün de “Sarı Alarm” duyurusu yapan daire, yağışların fırtına ile birlikte bölgesel olması beklendiğini açıkladı.
Öte yandan Limasol'da etkili olan yoğun yağışlar ve denizdeki hortum görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, yağış
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