İşçiler grevde, Başkan Elçilik’te

Belediye'nin maddi sıkıntılarına çözüm arayışı içinde olduğu bilinen Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, işçilerin ve sendikanın uyarı grevinde olduğu gün Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

Belediyenin kurumsal sayfasından, Sennaroğlu ile Başçeri'nin fotoğrafı paylaşıldı, “Sıcak ortamda gerçekleşen toplantı sonrasında Başkanımız mutlu şekilde ayrıldı” ifadelerine yer verildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu işçilerin iş yavaşlatma eylemi başlattıkları günlerde de başbakan Ersin Tatar'ı ziyaret etmişti.