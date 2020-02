İNSANLIK AYIBI

250 yabancı uyruklu inşaat işçisi, dün Kermiya’dan Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğüne yürüdü; işçiler dört aydır ödenemediklerini, insanlık dışı koşullarda yaşadıklarını söyleyerek ifade verdi

YENİDÜZEN’e konuşan işçiler, çalışma izinlerinin de yapılmadığını belirtirken, Söylemez İnşaat Ltd.’den ise iddiaların gerçek olmadığı yönünde açıklama yapıldı.

YENİDÜZEN ekibi söz konusu inşaata ve işçilerin barındırıldığı prefabrik yapıya gitti, yerinde görüntüledi.

İşçilerin yaşadığı alandaki banyo, mutfak ve yer tuvaleti tamamen kir içinde, dokunulmayacak halde…

Şantiyenin içinde küçük bir yaşam alanı bulunan işçilerin kaldığı odalar iç içe, daracık barakalar halinde. Bu soğuk kış aylarında ise ısınacakları araçlar bulunmazken, onları koruyacak duvarlar da yok. Odaların içinde ise pencere bulunmadığı gibi, yataklarda şilte de yok…

YENİDÜZEN’e konuşan işçiler, çalışma izinlerinin yapılmadığını, Kıbrıs’a zamanında vize ile geldiklerini, izin için verdikleri pasaportlarını şirketten geri alamadıklarını savundu.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu: “Gerçekten yazık, kabul edilemez bir şey” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, olayın duyulduğu an 6 müfettişi görevlendirdiğini, işçilerin çalışma izninin yapılmadığının tespit edildiğini ve işverenin 1 Milyon TL civarında ‘af’ ödemesi gerektiğini kaydetti.

İşveren: "Burası şantiyedir, ne gibi bir koşul bekliyordunuz?" Söylemez İnşaat yetkilisi “İşçi çalıştığı ortamı beğenmezse işi bırakır. Şantiyenin koşulları bellidir… İşçiler aftan yararlanacaktı. Ancak geçtiğimiz Perşembe on on beş kişinin kışkırtmasıyla ayaklandılar. İki aylık avans istiyorlar”

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa’nın göbeğinde, akıl almaz bir olay yaşandı, 250 yabancı işçi ‘haklarını savunmak için’ Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğüne yürüdü, eylemin arından işçilerin kötü koşullarda barındırıldığı ortaya çıktı.

Dün sabah polise giderek ifade veren işçiler, dört aydır ödenemediklerini, çalışma izinlerinin yapılmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan işçiler, şantiyede yaşadıkları yeri gösterdi, insanlık dışı yaşam koşulları olduğunu belirtti.

İşçilerin 195’i ifade vermek istedi, kimisi ne İngilizce ne de Türkçe konuştuğu için ifadelerini akşam Tercüman yardımı ile polise iletti.

Bunun yanı sıra, Söylemez İnşaat Ltd.’den YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, işçilerin bu tutumlarının yanlış olduğu, tüm işçilerin her ayın 15’inde ödendiği savunuldu.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma izinlerinin yapılmadığı ve işçilerin farklı sürelerdir ödenmediğini doğruladı.

Söylemez İnşaat yetkilisi, ‘insanlık dışı yaşam’ söylemleri karşısında, “Burası bir şantiyedir, koşulları bellidir” dedi.

İşveren, işçilerin çalışmayı bıraktığını ve hala şantiyede barındıklarını belirterek, şirketin bu durumdaki kaybının aylık 137 Bin 700 Sterlin olduğunu söyledi.

Kermiya bölgesindeki inşaatın, iki senedir sürdüğü belirtilirken, çalışanların çoğunun yıllardır bu firma ile çalıştığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 6 müfettişin görevlendirildiğini, işçilerle görüşülerek denetim yapılacağını ve gereken neyse yerine getirileceğini kaydetti.

Şantiye içinde, teneke ve tahta duvarlar arasında…

İşçiler, dün çalışmayarak işverenlerini protesto etti. Dört aydır ödenmediklerini ve mesai ücretlerini de alamadıklarını anlatan işçiler, normalde aylık 500 Dolar (3000 TL) aldıklarını ancak çalışma izinlerinin de uzun zamandır yapılmadığını söyledi.

Söylemez İnşaat, çalışma izni konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği ‘aftan’ yararlanacaklarını dile getirdi.

İnşaatta çalışan yabancı işçiler, yaşadıkları yeri gösterdi, teneke ve tahtadan duvarlar arasında küçük odalarda yaşadıkları, yatak şiltelerinin bile olmadığı, küçük bir odada, 60-70 kişinin yaşadığı gözlemlendi. Neredeyse 300 işçinin mağdur olduğu belirtildi.

Mutfakta, banyo ve tuvalette hijyen sıfır…

İşçilerin, şirketten verilen malzemelerle yemeklerini üç öğün pişirdikleri ‘mutfak’, eski ve kirli malzemelerle dolu… Tavuk, et gibi gıdaları hiçbir şekilde tüketemediklerini savunan işçiler, her gün fasulye pilav yediklerini kaydetti.

‘Banyo’ kavramı ise, tamamen kapalı bir alanı olmayan, sadece musluktan akan suyunun altında durulabileceği şekilde… İşçilerin çamaşırlarını odalarına ve dışarıdaki iplere, kapılara, depolara astığı görülürken, tamamen hijyensiz yer tuvaletleri olduğu, yerlerin kir içinde olduğu göze çarptı.

“İş güvenliğimiz yok”

Çalıştıkları binalarda iş güvenliği olmadığını savunan işçiler, yaralandıklarında ilaç temin edilmediğini, yüksek yerlerde çalışırken önlem alınmadığını savundu…

Yaşadıkları yerde 5 dakikadan fazla durulmuyor…

İşçiler, kaldıkları odalarda sadece yatak alanlarını kullanabiliyor. Yataklarının da normal bir kişilik yataktan küçük olduğu odaların yerinde, halı veya ısınmak için bir araç bulunmuyor. Odaların içinde ise pencere veya havalandırma bulunmadığından oldukça kötü kokuyor…

İşçilerin kıyafetleri veya şahsi eşyaları için bir bölüm bulunmuyor… İşçiler kıyafetlerini yataklarının kenarlarına asıyor, özel eşyalarını ise yatağın altına veya dışarıdaki tahtadan yaptıkları raflara diziyor.

Sucuoğlu: “Gerçekten yazık, kabul edilemez bir şey”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, olayın duyulduğu an 6 müfettişi görevlendirdiğini, çalışanların çalışma izinlerinin olmadığının tespit edildiğini kaydetti. İşçilerin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Sucuoğlu, “Kimisi dört aydır, kimisi bir aydır, iki aydır ödenmemiş… İşverenin çalışma izni için aftan yararlanarak 1 Milyon TL civarında ödeme yapması gerekiyor. İşverenle müdürümüz görüştü, kendisi ılımlı bakıyor, ancak her ne olursa olsun burada bir yanlışlık yapıldığı ortada. Bu konuda hassasız ve gereken her şeyi yapacağız” dedi. Sucuoğlu, “Gerçekten çok yazık… Kabul edilemez bir şey bu. Güzelyurt’ta benzeri bir vaka yaşandığında gereken neyse yapılmıştı, şimdi de böyle bir şey varsa yine yapılacak. Şantiyenin hijyeni ve yaşam alanı ise, Sağlık Bakanlığı’nın denetleyebileceği bir konu…” şeklinde konuştu.

İşveren: “10-15 kişinin kışkırtması ve tehdidi yüzünden…”

Söylemez İnşaat yetkilisi, ismini vermeden açıklama yaparak “Bu işçilerin kimisi dört senedir, kimisi birkaç aydır bizlerle çalışıyor. Hepsi ayın 15’inde ödeniyor, dört aydır ödenemeseler neden çalışıyorlar? Yabancı uyruklu kişilerin polise yürümesi de yasal değildir… İşçi çalıştığı ortamı beğenmezse işi bırakır. Şantiyenin koşulları bellidir… İşçiler aftan yararlanacaktı. Ancak geçtiğimiz Perşembe on on beş kişinin kışkırtmasıyla ayaklandılar. Bu işçilerin hepsi memlekette aynı mahalleden, o on kişi diğerlerini ailelerinin canı ile tehdit etmiş. İki aylık avans istiyorlar, biz de önümüzdeki iki ayın ücretini alarak güneye veya başka bir yere kaçacaklarını düşündük. Bunu yapamayacağımızı söyledik. İki özel güvenlik arkadaşımıza saldırdılar. Bu işçiler asgari ücret ödeniyor, barınmaları ve yiyecekleri karşılanıyor, mesaileri ödeniyor. Şimdi de çalışmıyorlar, odalarında oturuyorlar. Bizim bu işten kaybımız 137 Bin 700 Sterlindir…”