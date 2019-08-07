İngilizceye çevrilen ‘Safir’ ile gerçek dünya ve fantastik dünya arasında bir yolculuk

Mustafa ERKAN

Kemal Behcet Caymaz’ın yazıp resimlediği Kıbrıs’ın ilk fantastic serisi Safir’in birinci kitabı “Müjdelenen Zaman” Ceren Karanar’ın çevirisiyle “The Promised Time” olarak ingilizce yayımlandı.

EMAA Başkent Sanat Merkezinde bir tanıtım gecesi düzenleyen ve bu geceye bir de sergi dahil eden genç sanatçı ile sohbet etme şansı yakaladık.

Serginin ana teması kitabın içinde hissetmek!

Kitabın içindeki sayfalar uçuşuyor ve izleyeni yazarın anılarıyla gerçek dünya ve fantastik dünya arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Caymazın sergisinde bizleri öncelikle yazarın çalışma masası karşılıyor. karakterlerin taslakları, eski okul fotoğrafları, fırçalar ve boyalar, eski bir daktilodan çıkan kağıtlar, odada uçuşmaya başlıyor. Kağıtlar kitabın içindeki karakterlerin gerçek yaşamdaki ilhamlarıyla olan fotoğraflarının bir sentezine dönüşüyor. Ve serginin döngüsü bu enstelasyon ile başlıyor. Oymalı çerçevelerin içinden karakterlerin portreleri bize göz kırparken kitabın sayfalarının etrafında uçusuyor ve sayfalar birer yusufçuğa dönüşüyor. Serginin ikinci bölümü kitabın bölüm illüstrasyonlarının sırasıyla sergilenmesinden oluşuyor ve salonun ortasında bizleri asetat kağıdının üzerine çizilmiş üç parçalı bir çalışma karşılıyor; Çobanyıldızı krallığının kapısı ve gül pencereleri… Serginin üçüncü bölümünde ise yine kitabın sayfalarından oluşan bir kürsü görülüyor. Sayfaların oluşturduğu bu sihirli kürsüde Gökçe Keçeci tarafından tasarlanan amazon baskısı kitabı sergileniyor.



Yine origamiden yusufçuklar uçusuyor ve bu yusufcuklar bizi kürsünün arka kısmındaki diptik bir çalışmaya götürüyor. Yazarın Rehberi. Bu iki parçalı tuval üzerindeki çalışmada da yazar-karakter arasındaki bağı ve olay örgüsünü küçük notlar ve çizimler halinde sergilerken bize gelecek kitapların tüyolarını veriyor.

Ve tuvallerin yanı başında Seçkin Saral… Kitabın ana kahramanı. Müjdelenen Çocuk. Kollarını bağlamış yazarın lise halinin bir metaforu olarak köşeye çekilmiş ve etrafı seyrediyor. Tıpkı Kemal Behcet Caymaz gibi. Geçip giden lise yıllarını yazdığı bu esere kilitlemiş… Tıpkı Sheakspeare’nin dediği gibi… “Geçkin zaman yapsan da en şom kötülükleri, Hikayemde sevgilim sonsuz yaşar dipdiri…”