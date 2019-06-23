Resmî olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, geçen dönem başkanlık yaptığı Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde büyük bir kalabalık karşıladı. Araç meydana güçlükle ulaştı.

İmamoğlu kalabalığa yaptığı konuşmada, "Barışmaya, uzlaşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik İstanbul" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhuriyet etkinlik alanında yaptığı açıklama şöyle:



"Ben insanımı çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeni yok, insan var insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, biz bu şehrin çocukları, gençleri, kadınları, beyefendileri, kısacası herkes için geldik.

Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik.



Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. İnsanlara sevgiyi, biz bu topraklarda var olan geleneği hatırlatmaya geldik. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli'yi hatırlatmak için geldik.



Alevisi, sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.



Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanının bölünmez bütünlüğünü savunan, her yerde 'tam bağımsız Türkiye' diyen, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız.

İstanbullular hepinizin huzurunda, İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim; ben bir projeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim.



Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukları, gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum. Çok güzel işler başaracağız. Bugün demokrasiyi tamir edeceğiz. 6 Mayıs'ta bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz, helal olsun size. Artık güleceğiz.



Bu akşam harika bir akşam. Bu akşam muazzam bir akşam. Kıymetli hemşehrilerim size layık olmak için çok çalışacağız. Bütün İstanbul'un huzurunda eşime, çocuklarıma, gençlerine, "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay'a, aileme yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem, benim nefes almamı sağlayacak, bana güç katacak. Sizin huzurunuzda söz veriyorum benim ailem sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet, görev alanıdır. Hizmet edeceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İttifakımız İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Buğra Bey ve Canan Hanım'a teşekkür ediyorum. İstanbul İttifakı'na teşekkür ediyorum.



İstanbul İttifakı'nda herkes var. HDP'li, AK Partili, MHP'li, DSP'li, BBP'li kardeşlerim vardır. Partiler hizmet için araçtır.



Asıl olan millettir. Her zaman millet üstündür, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız.



Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız, bundan sonra da yalnız bırakmayın. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Yol arkadaşlığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam söyleyin, herkesi kucaklayın. Hepinizin hemşehrilerimize selam söyleminizi istiyorum. Kimseyi ayrıştırmayın, artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var.



Siyasetle de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle de buluşacak. Ben milletimize, milletimizin demokrasine inanıyorum



İmamoğlu: Türkiye’nin demokrasi itibarı korundu

İstanbul seçimini ikinci kez kazanan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de demokrasi saatinin çalışmasından yana olduklarını söyledi. “Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz” diyen İmamoğlu, sandıklardan bir de “hesap pusulası” çıktığını belirtti.

Yeni bir sayfa açıldığını anlatan İmamoğlu; kibir, israf ve şatafatın yerini hoşgörü, demokrasi ve adaletin alacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı İmamoğlu, HDP ve İyi Parti desteği ile girdiği seçimi % 54 gibi bir farkla kazandı.

İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, bu seçimle Türkiye’nin demokrasi itibarının korunduğunu belirtti.

“Seçimi tüm Türkiye kazanmıştır” diyen İmamoğlu, kimseyi dışlamadan çalışacağını sözlerine ekledi.

Liderlerin yerinin milletin üzeri olmadığını belirten Ekrem İmamoğlu; yeni bir üslup başlatmak istediğini anlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da 16 milyonun ihtiyacı için işbirliği çağrısı yaptı.

İmamoğlu, “Siyasi partiler kutsal değildir, liderleri de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstü değil içidir” şeklinde konuştu.

“Hiçbir siyasi mesele yurttaşın mutluluğu, barış ve huzurdan önemli değildir” diyen İmamoğlu, Türkiye’nin kavgaya değil çözüme ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

İmamoğlu sözlerini, “Her şey bu güzel İstanbul’da çok güzel olacak” sözleri ile tamamladı.