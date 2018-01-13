İKİSİ DE POLİSLİK!

Meclis Araştırma Komitesi raporunda, Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı belirlenen Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik ‘yasal süreç’ kapısı aralandı. 7 Ocak seçimlerinde milletvekili seçilemeyerek, sandıkta kalan hem Ertuğruloğlu ve hem Dürüst için dün polise suç duyurusunda bulunuldu.

DİLEKÇE POLİSTE, SORUŞTURACAĞIZ… YENİDÜZEN’e konuyla ilgili bilgi veren Polis Basın Subaylığı, PGM’ye Dürüst ve Ertuğruloğlu ile ilgili HP tarafından şikayet dilekçesinin ulaştığını, gerekli soruşturmanın yapılacağını açıkladı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

PGM, herhangi bir konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi veya ortaya atılan iddialara göre re-sen inceleme başlatabilir.

Prosedüre göre; ya şikayet üzerine ya da polisin aldığı ihbar veya soruşturma üzerine tahkikat başlar.

Şikayetin konusuna göre tahkikat memuru atanır.

Elde edilen emare veya belge varsa Başsavcılığa gönderilir, suçun olup olmadığı ile ilgili Başsavcılık değerlendirme yapılır.

Suç unsuru varsa yargı süreci başlar.

Suç gelirlerinin ortadan kalkması veya emarelerin yok edileceği irtibatı yaratılması halinde mahkemeye başvurulur ve tutukluluk talep edilir.

Ayşe GÜLER

Meclis Araştırma Komitesi raporunda, Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik ‘yasal süreç’ kapısı aralandı.

7 Ocak seçimlerinde milletvekili seçilemeyerek, sandıkta kalan hem Ertuğruloğlu ve hem Dürüst için Halkın Partisi, dün polise giderek, suç duyurusunda bulundu.

Dokunulmazlıkları, yeni vekillerin göreve başlamasıyla sona erecek olan Ertuğruloğlu ve Dürüst ile ilgili soruşturma başlatılacak.

YENİDÜZEN’e konuyla ilgili bilgi veren Polis Basın Subaylığı, PGM’ye Dürüst ve Ertuğruloğlu ile ilgili Halkın Partisi tarafından şikayet dilekçesinin ulaştığını, gerekli soruşturmanın yapılacağını açıkladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ise soruşturma kapsamında elde edilen emare veya belgenin Başsavcılığa gönderildiğini söyleyerek, “Başsavcılık suçun olup olmadığı ile ilgili değerlendirme yapar. Suç unsuru devam ederse, dava getirilir ve yargılama süreci başlar” şeklinde konuştu.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı'dan YENİDÜZEN’e: Suç unsuru varsa dosya Başsavcılığa gönderilir, inceleme yapılır

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı:

Suç unsuru varsa dosya Başsavcılığa gönderilir, inceleme yapılır

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, herhangi bir konuyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nün elinde yeterince bilgi olması halinde veya ortaya atılan iddialara göre soruşturması gereken bir konu hakkında re-sen inceleme başlatabileceğini açıkladı.

Prosedüre göre şikayet üzerine ya da polisin aldığı ihbar veya soruşturma üzerine polisin tahkikat başlatılması halinde şikayetin konusuna göre tahkikat memuru atandığını ifade eden Dizdarlı, konuyla ilgili herhangi bir belge veya emarenin elde edilmesi halinde de değerlendirme yapması için dosyanın Başsavcılığa gönderildiğini kaydetti.

Dizdarlı, “Suç unsuru devam ederse, dava getirilir ve yargılama süreci başlar” dedi.

Suç gelirlerinin ortadan kalkması veya emarelerin yok edileceği irtibatının yaratılması halinde de mahkemeye başvurularak, tutukluluk talep edilebileceğine işaret eden Dizdarlı, mahkemenin gerekli görmesi halinde tutuklama da yapılabileceğine değindi.

Mal bildirim konusu…

Yeni dönemle birlikte milletvekillerinin yapacağı mal bildirim beyanlarına da değinen Dizdarlı,

“Seçimle işbaşına gelen görevliler 2 ay, görevi bitenlerin ise 1 ay içinde mal bildiriminde bulunması gerekir. Yeni Meclis Başkanı’nın bunu kontrol etmesi gerekir. Yasa, içeriği ve soruşturmanın gizli yürütüldüğünden bahsediyor” dedi.

Dizdarlı, mal bildirimleri ile ilgili yapılacak karşılaştırma sonucunda farklılık tespit edilmesi halinde ise Meclis Başkanı’nın bu durumu Savcılığa iletmekle görevli olduğunu ifade ederek, yeni Meclis Başkanı’nın bu konudaki görevi yerine getirmemesi halinde mahkemeye başvurulabileceğini de sözlerine ekledi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Devleti zarara uğrattıkları için iki eski bakanı polise şikayet ettik”

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde Ercan Havaalanı’ndaki denetleme hizmetini ihaleye çıkmadan bir şirketten satın aldığı gerekçesiyle, Kemal Dürüst’ü de Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde, Ercan Havaalanı işletmecinin zarar etmemesi için sözleşmesini 4 yıl uzatarak devleti zarara soktuğu gerekçesiyle şikayet ettiklerini açıkladı.

Didem MENTEŞ

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimi kazanamayan ve milletvekili olamayan eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ile Kemal Dürüst aleyhine devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde Ercan Havaalanı’ndaki denetleme hizmetini ihaleye çıkmadan bir şirketten satın aldığı gerekçesiyle, Kemal Dürüst’ü de Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde, Ercan Havaalanı işletmecinin zarar etmemesi için sözleşmesini 4 yıl uzatarak devleti zarara soktuğu gerekçesiyle şikayet ettiklerini belirtti.

“Özgürgün’ün mal beyanı bildirimin üzerine gideceğiz”

Özersay, ayrıca UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün mal beyanı bildirimi konusundan da takipçisi olup, konunun üzerine gideceklerini aktararak, “Başbakanlık görevini iade ettiği zaman mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Önceki mal beyanı ile şimdiki mal beyanını karşılaştırma, mukayese etme imkanı doğacaktır. Bu yetki meclis başkanlığındadır. Halkın Partisi olarak Meclis başkanının kim olacağı bizim için son derece önemlidir” dedi.

Bu arada koalisyon konusuyla ilgili şu aşamada konuşmak istemediğini söyleyen Özersay, “olası diyalog kapılarının öldürmek istemediğim için koalisyon konusunda beyanat vermek istemem” dedi.

“Dokunulmazlık zırhları kalkmıştır”

Özersay, Tahsin Ertuğruloğlu ile Kemal Dürüst’ün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldukları dönemlere ilişkin olarak polise şikayette bulunduklarını söyledi.

“Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili Ercan Havaalanı’ndaki işletmenin denetlenmesiyle ilgilidir. Daha önce de ombudsmanın raporuna konu olan denetleme hizmetini bir şirketten satın alırken, ihaleye çıkmadan yapmış olması yasaya aykırıydı. Bunu yaparak devleti zarara uğrattı. Esasen bu yöndeki hem ihmali hem de yasayı ihlali nedeniyle devleti zarar uğratması nedeniyle Tahsin Ertuğruloğlu aleyhine polise şikayette bulunduk. Özellikle İyi İdare Yasası altındaki maddeler ve diğer ilgili yasalar çerçevesindeki ihlallerle ilgilidir”

“Hesap kitap yapmadan sözleşme uzatıldı”

Kemal Dürüt ile ilgili de polise ayrı bir başvuru da bulunduklarını aktaran Özersay, şunları aktardı: “Ercan Havaalanı bağlantılı olarak sözleşmenin uzatılmasıyla ilgilidir. İşte şirket zarara uğradığı için o zararın karşılanması için sözleşme süresini uzatma yoluna gitti. Buraya kadar bir şey yok. Ama herhangi bir hesap kitap yapmadan sözleşmeyi 4 yıl uzatmaları, aslında devletin zarara uğramasına neden oldu. Bu bağlamda Kemal Dürüst aleyhine polise şikayette bulunduk” dedi.

Daha önce polise başvuru yapıldığında polise ile savcılık arasındaki süreçten sonra bir yere kadar gelip tıkanacaktı çünkü yasama dokunulmazlıkları vardı. Tutuklanamaz ve yargılanamazlardı ama şimdi polis ifadelerini istedikleri zaman alabilir. Belki daha önceden de alabilirdi ama tutuklayamazlardı. İfade alabilecek, savcılığa gidecek eğer suç unsuru görülürse de son noktaya kadar varabilecek ve yargılanabilecekler. Artık o kapı açıktır, dokunulmazlık zırhları kalkmıştır. Biz de bu girişimi yaptık.

“Özgürgün’ün servetiyle ilgili şaibe var”

Ayrıca UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile ilgili de Mal Bildirim Yasası’nı ihlal ettiğini düşündüklerini yineleyen Özersay, Özgürgün’ün servetinde artış meydana gelmesine rağmen bunu beyan etmediğini aktardı. Özersay, “Bir bankanın müdürünün mahkemeler önünde Özgürgün’ün hesabıyla ilgili belgelere dayalı verdiği bir ifade var. Şimdi yeni milletvekili olduğunda ve Başbakanlık görevini iade ettiği zaman mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Önceki mal beyanı ile şimdiki mal beyanını karşılaştırma, mukayese etme imkanı doğacaktır. Bu yetki meclis başkanlığındadır. Halkın Partisi olarak Meclis başkanının kim olacağı bizim için son derece önemlidir. Meclis başkanı bu konuda yasanın verdiği karşılaştırma yetkisini kullanıp, aslında sayın Özgürgün’ün bu yasayı ihlal etti mi etmedi mi tespit etme şansı olacaktır. Önceden de belirttiğim gibi yerine göre 1 yerine göre 3 yerine göre 5 yıllık bir hapsi gerektiren ihlaller söz konusu olabilir. Tabi o noktadan itibaren sayın Özgürgün’ün dokunulmazlığı konusu gündeme gelecektir. Halkın Partisi olarak biz bunları seçim döneminde oy alalım diye söylemediydik. Biz bunlar konusunda ciddiyiz. Ortada bir şaibe vardır. Bu şaibenin üzerine her dönemde sadece seçim döneminde değil şimdi de Meclisin içinde de üzerine kararlıkla gideceğiz.