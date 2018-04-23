İKİ SARSICI ÖLÜM

ÜLKEMİZ yeni güne iki üzücü ölümle uyandı. Girne, 1998 doğumlu doğumlu Atay Can’ın ölüm acısını yaşadı.

OZANKÖY’de yaşayan Atay Can, YDÜ bilgisayar ve öğretmenler teknolojisi eğitimi gördü.

ATAY, kanser tedavisi görüyordu.



Atay Can'ın bugün OZANKÖY'de toprağa verileceği öğrenildi.



İŞ insanı Ali Gürsoy’un oğlu ve Ramiz Manyera’nın da yeğeni Ramiz Gürsoy’un ölümü de üzüntü yarattı. Ramiz Gürsoy’un da kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.



İNGİLTERE'de avukatlık yapan Ramiz Gürsoy, 1961 doğumluydu. Kıbrıs'a dönüş yapan ancak önemli davalar için İngilitere'ye giden Gürsoy, güneyde tedavi görüyordu.



Özellikle iş dünyası, bu ölüm sonrası Ali-Tülin Gürsoy çiftinin acılarını paylaştı.

Atay Can'ın cenazesi bugün Girne'de Ziya Rızkı Camii'sinde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek. Ramiz Gürsoy'un cenazesi ise, Çarşamba günü öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.