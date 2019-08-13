İhraç işlemleri başlatılacak

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde yapılan polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı M.H. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı M.H.’nin 13 Ağustos tarihinde saat 4.20 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Paşa Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkede 22 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkede bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını ayrıca ihraç işlemlerinin başlatıla bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.