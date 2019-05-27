HP'de istifalar devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kararından bu yana ‘istifa’lar yaşanan Halkın Partisi’nde üç istifa daha!

Parti Kurucu üyelerinden, Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığı’na dek birçok farklı alanda görev yapmış Ayşen Kumser ve kuruluşundan bu yana partide görev alan, Parti Meclisi Üyesi Orkun Bozkurt istifalarını duyurdu.

Ayşen Kumser partideki tüm görevleri ve partiden istifa ederken, Orkun Bozkurt Parti Meclisi'nden istifa ettiğini, gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bozkurt: Halkın Partisi PM'den affımı istedim

“Hayatım boyunca bir yolu terk etmek yerine orada kalarak doğruların mücadelesini verdim ve bunun için ne bir mevkiye ne de bir statüye ihtiyaç duydum. Son gelişmeler ışığında yaptığım özeleştiri sonucunda Halkın Partisi PM'den affımı istedim. Bundan sonra bir gönüllü olarak arkadaşlarımla yolu yürümeye devam edecek ve ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim”.

Parti Kurucu üyelerinden, Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığı’na dek birçok farklı alanda görev yapmış Ayşen Kumser de, partideki tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kumser istifa gerekçesi olarak ‘Tüzükte yazılan, kuruluş amaçlarından alınan ve/veya alınmayan birçok kararla uzaklaşılmasını’ gösterdi.

Ayşen Kumser’in açıklaması şöyle:

“Halkın Partisi Kurucu Üyelerinden biri olarak, bugüne değin Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığına dek birçok farklı alanda görev yapmış biriyim. Gün geçtikçe Tüzüğümüzde yazdığımız kuruluşumuzdaki amaçlarımızdan aldığımız ve/veya almadığımız birçok kararla uzaklaştığımızı görmekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve gördüğüm lüzum üzerine, Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyeliğinden, Parti Meclisi üyeliğinden, partideki diğer tüm görevlerimden ve de parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kurucu üyelerinden biri olduğum partimden bu sebeplerle ayrılıyor olmaktan çok ama çok üzgünüm. Bugüne dek beni destekleyen, üzerimde hakkı olan, parti içinde ve parti dışındaki herkese çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ayşen Kumser”.

Boşnak: "DÜRÜST ve ŞEFFAF siyaset adı altında yola çıkan..."

Halkın Partisi üyelerinden Arif Boşnak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifasını duyurdu.

Boşnak'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemiz adına DÜRÜST ve ŞEFFAF siyaset adı altında yola çıkan, ismini ve gücünü halktan alan HALKIN PARTİSİ’nin son dönemlerde almış olduğu kararlar ve içinde bulunma kararı aldığı koalisyon, benim görüş ve düşüncelerimle örtüşmemektedir. Bu nedenle bugün itibariyle Halkın Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne dek yan yana yürüdüğümüz arkadaşlarımın yollarının açık olmasını dilerim..."