Horoz güreşi ‘deşifre’ oldu

Devrim DEMİR

Yasal olmayan horoz güreşi yapıldığına dair fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı. Tribünlerin bulunduğu bir ortamda yapıldığı fotoğraflarla ortaya serilen ‘horoz güreşi’ tepki topladı.

Yasaya işaret eden çevre örgütleri, hayvanlara acı çektirmenin suç olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafların altındaki yorumlar ‘güreşi’ açıkça ortaya koyuyor.

Ellerindeki horozlarla poz veren kişiler, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda da ‘iyi güreşti’ diyor.

Polisin, yasada cezası hapislik olan horoz dövüştürmeyle ilgili sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları ihbar olarak değerlendirip ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatması bekleniyor.

‘Büyük suç’

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, ‘Hayvan Refahı Yasası’ olduğuna dikkati çekerek, hayvanlara acı çektiren ve ölümüne dövüştüren kişilerin cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Veteriner Dairesi Başhekimi Mehmet Esfendiyar ise, bunun ‘adli bir vaka’ olduğunu belirtti.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği Başkanı Cemaliye İnan ise, hayvanları dövüştürmenin suç olduğunu, bu suçları ihbar etmeye ise insanların korktuğunu ifade etti.

Hayvan Refahı Yasası ise 4 Mart 2013 yılında Meclis’ten oy birliği ile geçmişti.

Kemal Basat: “Yasa sadece yapılmasın uygulansın”

Hayvan Refahı Yasası olduğuna vurgu yapan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, “Hayvan Refahı yasası 6. Madde 3. Fıkranın İ bendine göre "Hayvanları dövüştürmek, hayvan dövüşleri düzenlemek, hayvan dövüşlerine katılmak veya hayvan dövüşlerinde hazır bulunmak veya hayvanların dövüşlere katılmasını sağlamak" yasaktır. Bunun 4 asgari ücret cezası olmakla beraber mahkemeye intikal etme de söz konusudur. Mahkeme kişi veya kişileri bu suçtan 1 yıl hapislik ve aynı zamanda para cezasına da mahkûm edebilir. Horoz dövüşleri ile ilgili ara ara bize bilgiler gelmekte. Yasa yapmak değil önemli olan uygulamaktır” dedi.

“Zevk adı altında hayvanlara işkence yapılmakta”

Hayvanlara acı çektiren, yaralanmasına neden olan bu güreşlerin zevk adı altında hayvanlara işkence olduğunu ifade eden Basat, yasanın açık olduğuna dikkati çekerek, hayvanları ölümüne dövüştürenlere yasanın uygulanması gerektiğini kaydetti.





İnan: “Bu durum kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği Başkanı Cemaliye İnan, ‘Hayvan Refahı Yasası’ 6. Maddesine göre hayvanları dövüştürmenin suç olduğuna dikkati çekti. Asgari ücretin 6 veya 1 yıl ve veya her ikisine de kişilerin çarptırılabileceğini ifade eden İnan, bu konuda ne yazık ki net bir bilgi verilmediğini söyledi.

Şikâyet yapmak için kişilerin çekindikleri ve korktukları bir durumun söz konusu olduğunu düşündüklerini belirten İnan, “Horoz dövüştürenlerin sayısı fazla. Yer ve zaman belirtilmiyor sürekli dövüş olduğu söylense de konuşmaların devamı hiç gelmiyor. Belirli bir noktada belirtilmediği için polis baskın yapamıyor. Şehir dışlarında özellikle Güzelyurt bölgesine taşındığı bilgimizde ancak yaygınlaşmanın önüne geçemiyoruz. Bu yasanın uygulanmasını istiyoruz. Hayvanlara eziyet altında, para kazanılması kabul edilemez” dedi.

Veteriner Dairesi Başhekimi:

“Bu suç adli bir vakadır”

Veteriner Dairesi Başhekimi Mehmet Esfendiyar, bu suçun polislik olduğunu kaydetti.

Horoz güreşi gibi olaylarda polisin ihbar üzerine giderek, rapor tuttuğunu ifade eden Esfendiyar, horoz güreşinin adli vaka olduğunu belirtti.

Horoz güreştirmenin yasaya aykırı olduğunu kaydeden Esfendiyar, polis raporu olmadan suç tespiti yapılamayacağını, hayvanlara yapılan kötü muamelenin yasada açık cezası olduğunu kaydetti.