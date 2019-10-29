Hastanenin otoparkında yakalandı

Lefkoşa'da, Suçla Operasyonel Mücadele Şubesince gerçekleştirilen operasyonda ülkede izinsiz kaldığı tespit edilen zanlı S.K., tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Polis memuru Can, söz konusu zanlının 28 Ekim 2019 tarihinde saat 22.20 raddelerinde, Lefkoşa'da, Suçla Operasyonel Mücadele Şubesince, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi otoparkında yapılan rutin kontrol esnasında, hakkında yapılan muhaceret kontrolünde 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının 37 yaşında ve TC vatandaşı olduğunu, KKTC ile herhangi bir bağı olmadığını ancak ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı askerliğini Kıbrıs'ta yaptığını çocuklarının burda doğduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı İlk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasının yeterli olacağını belirterek bu yönde emir verdi.