Hastane önünde yayaya çarptı

Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, yaya gecidinden geçen 70 yaşındaki Feriha Kardana ağır yaralandı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: 15.01.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Hüseyin TOMAK (E-23), yönetimindeki RH 132 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçmekte olan Feriha KARDANA (K-70)'ya çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Feriha Kardana kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.