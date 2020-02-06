Gürcafer: "Hükümetle görüşme süreci başladı"

Lefkoşa’da araçlı eylem yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetle görüşme sürecinin başladığını bildirdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Ersin Tatar’ın kendilerini kabul ettiğini ve sorunu görüştüklerini ifade etti.

Gürcafer, yarın da saat 14.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katılacağı bir toplantı yapacaklarını söyledi.

“Yarın yapılacak toplantıda soruna çözüm üretip üretemeyeceğimiz belli olacak diyen” Gürcafer, eylem kapsamında araçların Başbakanlık önünde kalacağını, yarın da eyleme devam edeceklerini söyledi

BRT