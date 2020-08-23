Güneye iade edilen zanlı mahkemeye çıkarıldı

Uyuşturucu madde bulundurmak suçuyla geçtiğimiz Mart ayında kuzeyde tutuklanan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un önceki akşam Kıbrıs Türk polisi tarafından güneye iade edildiği, dün de mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, geçtiğimiz Mart ayında Kıbrıs’ın kuzeyinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve güneyde iki ayrı uyuşturucu madde soruşturması sebebiyle aranan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un öndeki akşam güneye iade edildiğini yazdı.

Gazete, İki Toplumlu Teknik Komite aracılığıyla Kıbrıslı Türk makamları tarafından iadesi gerçekleştirilen Zavrandos’un dün de mahkemeye çıkarıldığını, soruşturmanın devamı sebebiyle hakkında beş günlük tutuklama kararı verildiğini aktardı.