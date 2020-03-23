Güneyden alınan ilaçlar için girişim

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ilaç temin edilebilmesi için girişim başlattı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunmayan ilaçlar ile güneyde tedavi gördüğü için ilaçlarını oradan almak durumunda olan hastaların talebi üzerine bu çalışmanın başlatıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çalışmalarının sürdüğünü ve hastaların mağduriyetinin giderilmesini hedeflediklerini belirtti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu ise Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada talep edilen ilaçların kuzeye temini için çeşitli girişlerde bulunduklarını paylaştı.

Normalde Kıbrıs’ın güneyinden temin edilen belirli ilaçlar, geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı temin edilemiyor. İlacını güneyden alan veya güneyde tedavi gördüğü için ilaçlarını oradan temin eden birçok hasta, bu ilaçların sağlanması için İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne istekte bulundu. Bu doğrultuda çalışma başlattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Teknik komitenin eş başkanlarının ilaç temini için iletişime geçtiği ve çeşitli girişimlerin başlatıldığını kaydetti.

Samani, Komitenin görevlendireceği kişilerin ara bölgede buluşup bu ilaçları temin etmesiyle ilgili girişimlerinin olduğunu anlattı.

Samani: “Görüşmeler devam ediyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, “Güneyden tedavi ve ilaç alan bazı hastalar bunların tedariki ile ilgili bize başvurdu.

Teknik komitede bu yönde çalışma yaptık ve bu hastaların mağduriyetinin giderilmesini istedik. Şimdi bu komite aracılığıyla çalışmalarımız var. Komitenin görevlendireceği kişilerin ara bölgede buluşup bu ilaçları temin etmesiyle ilgili girişimler var. Böyle bir mekanizma çerçevesinde çalışıyoruz. Bu oluşursa her iki taraftan ihtiyacı olanlar için ilaç alışverişi giderilebilir. Bu konudaki görüşmeler bugün de devam ediyor.” dedi.

Leonidas Filaktu, ilaçların verilebilmesi için girişim başlattı

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum eşbaşkanı Leonidas Filaktu ise yaptığı açıklamada komitenin Kıbrıslı Türk üyelerinin kendilerinden bazı ilaçları istediklerini söyledi ve bu konuda Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’le temasa geçerek bu ilaçların Kıbrıslı Türkler’e verilmesi için görüşme yaptıklarını belirtti.

Filaktu’nun Kathimerini gazetesinde yer alan demecine göre, komite üyesi Kıbrıslı Türkler, normalde Kıbrıs’ın güneyinden temin edilen belirli ilaçları şimdi barikatlar kapalı olduğu için alamadıklarını, bu ilaçların kendilerine sağlanması için istekte bulunduklarını söylediğini yazdı. Filaktu, gerekli ilaçların kuzeye verilebilmesi için İçişleri Bakanı Nikos Nuris’le temasa geçtiklerini ve çaba harcamakta olduklarını da belirtti.

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