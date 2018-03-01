Güneyde yarışacaklar

Kıbrıslı Türk ATV şampiyonluğu olan üç genç, Pazar günü Kıbrıs’ın güneyinde yapılacak olan Enduro Sprint yarışmasına katılacak.

KKTC 2017 ATV 1, ATV 2 şampiyonları Buğra Tabak ve Aral Aziz bir ilki gerçekleştirerek Enduro Sprint yarışında birçok yabancı ATV sürücüsü ile yarışacak. Yarışmada şampiyonların yanında genç ve başarılı ATV sporcuları Caner Müjde ve Sona Singh de yer alacak.

Enduro Sprint yarışı saat 10.00’da başlayacak. Yarışta Avrupa Ralli Şampiyonası’nda izlenen Cavo Greco isimli 14.48 kilometrelik parkur üç kere geçilecek.

Yarışa katılacak olan sporcular iddialı olduklarını belirtirken Kıbrıslı Türk ATV sporcularını en iyi şekilde temsil edeceklerini belirttiler.