Güneyde sınıf karantinaya alındı

Kıbrıs’ın güneyinde dün açıklanan Corona virüs vakalarından bir tanesinin lise öğrencisi olduğu bildirildi.

Güneydeki haber kaynakları, Mağusa bölgesindeki bir okulda öğrenim gören bir lise öğrencisinin Coronavirüs semptomları gösterdiğini, bu sebeple yapılan testinin ise pozitif çıktığını bildirdiler.

Haberde, söz konusu vakanın dün ilan edilen vakalar arasında olduğu ve öğrencinin temasta bulunduğu 40 kadar sınıf arkadaşı ile öğretmenlerinin karantinaya alındıkları belirtildi.

Temaslıları test yapılma sürecine başlandığı, okulun ise dezenfekte edildiği vurgulandı.