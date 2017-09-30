Güneyde ithal üzüme yasak
Güney, 2018’den itibaren üzüm ithalini yasaklıyor
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Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi ülkeler ile üçüncü ülkelerden üzüm ithalini, 1 Ocak 2018 itibarıyla yasaklayacağı bildirildi.
Politis gazetesi, üzüm ithalinin; üzümde oluşan bir çeşit bit nedeniyle, herhangi bir yayılmanın önlenmesi amacıyla yasaklandığını yazdı.
Gazete, üzümün yanı sıra, üzüm fidesi ve üzüm yetiştiriciliğinde kullanılacak maddelerin ithalinin de yasaklanacağını belirtti.,
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Etiketler : üzüm
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