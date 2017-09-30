Güneyde ithal üzüme yasak

Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi ülkeler ile üçüncü ülkelerden üzüm ithalini, 1 Ocak 2018 itibarıyla yasaklayacağı bildirildi.

Politis gazetesi, üzüm ithalinin; üzümde oluşan bir çeşit bit nedeniyle, herhangi bir yayılmanın önlenmesi amacıyla yasaklandığını yazdı.

Gazete, üzümün yanı sıra, üzüm fidesi ve üzüm yetiştiriciliğinde kullanılacak maddelerin ithalinin de yasaklanacağını belirtti.,



