Güneyde geçişlere “yoğun” kontrol

Kıbrıslı Rum Bakanlar Kurulu’ndan yeni düzenleme onaylandı, geçişlerde kontroller artırılıyor, Kıbrıslı Rumlara da işlem yapılacak, çocuklar anne babası olmadan ya da izinsiz geçiş yapamayacak. Ayrıca, Avrupa Birliği yurttaşları dışında 3ü’ncü ülke yurttaşlarının geçişlerine izin verilmeyeceği de açıklandı. Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Constantinos Petrides, Temmuz ayında barikatlardan 28 bin üçüncü ülke vatandaşlarının geçiş yaptığını dile getirdi.



Kıbrıs’ın güneyinde Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanması ile ilgili bir dizi değişiklik onaylandı, geçişlerde daha yoğun kontroller başlıyor.



Avrupa Birliği üyesi yurttaşlar dışında geçişlerin yasaklanacağı, kontrol noktalarında daha sıkı denetimlerin yapılacağı öğrenildi.

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Constantinos Petrides yaptığı açıklamada, yasa dışı giriş ya da çıkışlar için daha yüksek cezalar uygulanacağını belirtti.



Petrides, 2004’den günümüze geçiş sayılarının kat kat artığını ve bununla birlikte şimdiye kadar olmayan bir sorunun, belgesiz göçmen sorununun da ortaya çıktığını söyledi, temmuz ayında barikatlardan 28 bin üçüncü ülke vatandaşlarının geçiş yaptığını dile getirdi.



“Sahte belgeler”le Ercan’dan gelen kişilerin güneye geçtiği yönünde iddialarda bulunan Kıbrıslı Rum Bakan, bu vakalarda artış gözlemlendiğini de öne sürdü.



Çocuklara yönelik önlemler



Kıbrıslı Rum Bakan Constantinos Petrides, çocukların geçişleriyle ilgili uygulanacak prosedürü de açıkladı. Bakan Petrides bu yönde, herhangi bir vatandaşlığı olan çocukların anne ve babalarıyla ya da karşı taraftan yazılı izni olması durumunda sadece anne ya da babasıyla, ya da üçüncü bir kişi ile geçecek olması durumunda her iki ebeveynden de yazılı onayı ile geçiş yapabileceklerini açıkladı.



Tüm bu önlemlerin AB karşısındaki yükümlülüklere dayandığını ve Avrupa Konseyinin de bilgilendirileceğini dile getiren Bakan, geçişlerin barikatlardaki polisler tarafından kontrol edileceğini ve bu amaçla özel eğitim alacaklarını kaydetti.



Kıbrıslı Rum bakan ayrıca Kamu İşleri Müdürlüğünün de tüm yasa ve kanunların uygulanması ve kontrollerin doğru yapılması için barikatların yeniden yapılandırılması yönünde planlar hazırlandığını belirtti.



Ayrıca Savunma ve Adalet Bakanlıklarına da Yeşil Hat boyunca giriş çıkışların kontrol edilmediği noktalarında kontrollerin yoğunlaştırılması çağrısında bulunulduğunu ve yetkili Bakanlıklar operasyonel planlarını hazırladıklarını açıkladı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ayrıca sığınma başvurularında endişelendirici artışları üçüncü ülke vatandaşlarının sundukları sahte (sözleşmeli) evlilikleri ya da öğrenci olarak adaya gelişleri dikkate alarak Eğitim ve Kültür Bakanlıklarına en erken zamanda tüm mekanizmayı incelemesi ve üçüncü ülkelerden öğrenci adaylarının sonuç verici bir şekilde incelenmesi talimatı verdi.



Bu değişikliklerin uygulama öncesinde AB’ne sunulmasının daha doğru olup olmayacağıyla ilgili soruya Bakan, “bu istişare konusu değil, bilgilendirme konusudur” dedi ve “kanunlar değişmiyor sadece kanunları uygulama kodu değişiyor” diye cevap verdi.





Kıbrıslı Rumlara da kontrol geliyor



Kuzeye geçen herkesin hatta Kıbrıslı Rumların da kontrol edilip edilmeyeceği sorusuna olumlu yanıt veren Bakan “kimlerin gidip geldiğini bileceğiz” dedi. Bugün izlenen uygulama hakkında yorum yapan Bakan bunun bugüne kadar yapılması gerektiği gibi yapılmadığı, verilerin değiştiğini ve artık daha sıkı kontroller yapılması ve hükümlere göre yeterli denetimler olması gerektiğini vurguladı.



“Sizce, üçüncü ülke vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına geçişlerinin sağlanması için örgütlü planlar mı var?” sorusuna Bakan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin giriş yapmasına izin vermediği kişilerin kuzeye girdiklerini biliyoruz. Ya öğrenci adı altında ya sığınma başvurusu altında ya da farklı nedenlerle geliyorlar ve tüm bunlar dikkate alındı. Bu da anormal bir durumdur, Kıbrıs, özel durumu nedeniyle sınırlarını kontrol edemeyen bir ülkedir ve bu nedenle AB Yeşil Hat Tüzüğünü oluşturdu ve Kıbrıs hükümeti de yeni fenomenlerden dolayı uygulama kodunu değiştiriyor” diye yanıtladı.



Geçişlerde gecikmeler olabileceğiyle ilgili eleştirilere Bakan kontrollerin artması ve geçişlerin kolaylaştırılması için barikat yapılarında değişiklikler olacağı cevabını verdi.

Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, dün gerçekleştirdiği toplantısında, yasadışı göç konusunda bazı önlemler onayladığı ifade edildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Rumlara da Sert Kontroller- Bakanlar Kurulu Göç Konusuyla İlgili Önlemler Onayladı” başlıklı haberinde, önlemlerin amacının, sınır kapılarında aynı zamanda Yeşil Hat boyunca daha sıkı kontroller yapılması olduğunu yazdı.

Bakanlar Kurulu’nun, dün gerçekleştirdiği toplantısında, geçiş noktaları aracılığıyla kuzeyi ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar için dahi daha sıkı önlemler onayladığını yazan gazete, Kıbrıs İçişleri Bakanının “kimin gidip kimin geldiğini bilmeliyiz” şeklindeki ifadesine yer verdi.

Bunun Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili kanunda değişiklik yapılmasıyla mümkün olacağını kaydeden gazete, değişikliklerin hem sınır kapılarında daha etkin bir kontrol gerçekleştirilmesi, hem de sınır kapılarının ötesinde, Yeşil Hat boyunca uzanan noktaların daha detaylı bir şekilde kontrol edilmesi için yapıldığına işaret etti.

Gazete değişikliklerin kısaca şunları içerdiğini yazdı;

“1. Kıbrıs Cumhuriyetine gerek liman, gerekse havalimanı olsun, yasadışı bir giriş noktasından giriş yapmış olan tüm üçüncü ülke vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelere geçişlerinin yasaklanması, 2. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen geçici oturma izni sahiplerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelerden veya bu bölgelere geçişinin yasaklanması (uzun süreli veya daimi oturma iznine sahip olanlar ile Avrupa vatandaşları bundan hariç tutuluyor), 3. Yasaya, herhangi bir milletten reşit olmayan kişilerin (ebeveynlerden izin, diğer ebeveynden yazılı onay veya başka bir kişiyle geçiş yapacağı durumda iki ebeveynden de yazılı onay alınması şartıyla) yanlarında ebeveynleri veya ebeveynlerinden biri varken geçiş yapabileceklerine dair bir madde dahil edilmesi, 4. Yasaya, insani bir şekilde ele alınması gereken ve yasa kapsamında olmayacak olan acil durumların yönetilmesine ilişkin bir madde dahil edilmesi.”



Gazeteye göre Kıbrıs İçişleri Bakanı Petridis ise açıklamasında, bu değişikliklerle ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun da bilgilendirilmesi gerektiğini, bununla birlikte bunların bizzat Yeşil Hat Tüzüğünün değil de, tüzüğün uygulanmasına ilişkin kanunda değişiklikler yapılmasıyla ilgili olduğundan ötürü, Rum hükümetinin değişiklikler konusunda Komisyon’dan beklemesi gereken bir şey olmadığına işaret etti.

Önlemlerin sorunsuz bir şekilde uygulanması için, Polisin gerekli kontrolleri yapabilmesi aynı zamanda vatandaşların geçiş noktalarından yapacakları geçişlerde gecikmeler olmaması amacıyla, sınır kapılarının yeniden yapılandırılması gerekeceğine de işaret eden gazete, sınır kapılarında yeterli personel bulunması gerekeceğine de işaret etti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından onaylanmamış olan noktalardan yasadışı giriş ve çıkış yapılması durumunda ceza ve idari para cezası verilmesiyle ilgili yasa tasarılarının ileriye götürülmekte olduğunu” da yazan gazete, Rum Savunma ve Adalet Bakanlıklarının ise, sınır kapılarının ötesinde, Yeşil Hat boyunca uzanan noktalardaki kontrol ve denetimlerin (kamera ve motosikletlerle) artırılması ve güçlendirilmesiyle ilgili bir plan hazırlığında olduğunu da belirtti.

Kıbrıs Eğitim Bakanlığının ise, mümkün olan en kısa zamanda üçüncü ülkelerden adaya öğrencilerin kontrolüyle ilgili mekanizmayı aynı zamanda özel yükseköğretim kurumlarının işleyiş şeklini inceleyeceği de ifade edildi.

Göç konularıyla ilgili iki bakanlı komitenin, savunma ve maliye bakanlarının da katılımıyla genişletileceği ve bunun her iki ayda bir, en az bir kez toplanacağı da eklendi.

Fileleftheros gazetesi ise “Yabancılar İçin Sınır Kapılarını Kapatıyorlar- İlgili Yasalarda Değişiklik Yapılmasıyla Birlikte İşgal Altındaki Bölgelerden Üçüncü Ülke Vatandaşları Gelmeyecek” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararla, “Kıbrıs’ta” büyük boyutlar kazanan yasadışı göç olayının kontrol edilmesi çabasıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinden kaynaklanan göçmen akışı “musluğunun” kapanacağı yorumunda bulundu.

Haberde, Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinden gelen üçüncü ülke vatandaşlarının güneye girişine izin verilmemesi için, Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Bu karardan Avrupa vatandaşları ile Kıbrıslıların etkilenmeyeceğini, fakat bazı ülkeler için özel bir statünün geçerli olacağını belirten gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğünün 2004 yılı olgularıyla yasalaştırıldığını söylediğini iletti.

Petridis bu olguların değiştiğini, çünkü yasa yapıldığı zaman örneğin yasadışı göç probleminin bugün olduğu derece o zaman olmadığını ifade etti.

Petridis, yasadışı göç konusuna da değinerek, sahtekarlıkla vize alarak Ercan havaalanı veya Türkiye’den gelip güneye geçen kişilerle ilgili daha fazla durumla karşılaşıldığını da öne sürdü.

Petridis, sözlerinin sonunda, 2019 yılının Temmuz ayında kontrollü geçiş noktalarından toplam 28 bin üçüncü ülke vatandaşının geçiş yaptığını da ekledi.

Alithia gazetesi ise “Yasadışı Göç Karşısında Önlemler” başlığıyla yer verdiği haberinde, Petridis’in bazı insani konularla ilgili olarak yasada şu an madde bulunmadığını söylediğine yer vererek, bunları “uyumlu kemik iliği bağışçıları veya acil ve ciddi tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler, Kıbrıslı Rum bir kişiyle evlenecek olanlar, çeşitli kurumların Rum kesiminde organize ettiği etkinliklerde yer alması söz konusu olan öğrenciler ve öğretmenler, basın toplantıları veya diğer etkinliklere katılmak için Basın ve Enformasyon Dairesinden onay alan gazeteciler veya Hala Sultan’a gitmek isteyen Türk vatandaşları” şeklinde sıraladı.

Haber Haravgi’de ise “Yeşil Hat Kıbrıslı Rumlar İçin Dahi Daha Kontrollü- Bakanlar Kurulundan Geçişlerin Azaltılması ve Yasaklanmasıyla İlgili Önlemler” başlığıyla yer aldı.