Güneyde cinayet:Ev arkadaşını öldürdü

Kıbrıs’ın güneyinde yeni bir cinayet olayı daha basına yansıdı. Geçtiğimiz akşam Evrihu bölgesinde yaşanan olayda, Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden 21 yaşındaki Nepalli bir şahsın yine Nepalli olan ev arkadaşını, aralarında çıkan tartışmanın sonucunda bıçakladığını ve ölümüne sebep olduğunu yazan Politis Gazetesi, zanlının dün mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini belirtti.